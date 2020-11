'Europa in 2025 zelfvoorzienend qua accuproductie'

Elektrische auto's die hier in Europa verkocht worden, hebben nog meestal accu's aan boord die in China of de Verenigde Staten gebouwd zijn. Dit is een alsmaar groeiende industrie waar Europa uiteraard graag een grotere rol in wil spelen. De EU voorziet dat er hier snel een veel groter aandeel van de wereldwijde accuproductie zal plaatsvinden. De vicepresident van de Europese Commissie, Maros Sefcovic, komt zelfs al met een vrij concrete verwachting: "Ik heb er vertrouwen in dat de EU in 2025 genoeg accupakketten zal bouwen voor de Europese auto-industrie. Zelfs om aan onze exportcapaciteit (op dat gebied, red.) te werken", aldus Sefcovic volgens Reuters.

Om dat voor elkaar te krijgen, moeten er in 2025 volgens hem op jaarbasis genoeg accupakketten gebouwd worden voor zes miljoen auto's op jaarbasis. Er zijn momenteel in Europa al 15 grote fabrieken in aanbouw die zich hierop richten. Zo heb je bijvoorbeeld Northvolt in Zweden, waar de EU zelf ook de beurs voor trok. Daarbij kondigde het Chinese Svolt eerder deze maand de bouw van accufabrieken aan in Duitsland en vestigt CATL zich eveneens in Duitsland. In Hongarije zitten de Zuid-Koreaanse fabrikanten Samsung SDI en SK Innovation en het Chinese LG Chem vestigt in Polen. Allemaal fabrieken die of al aan het opstarten zijn of in de komende paar jaar operationeel moeten worden. Nog altijd dus vooral Aziatische bedrijven, maar wel met vestigingen hier in Europa. Er is echter ook al Europese goedkeuring voor staatssteun door Duitsland en Frankrijk voor een accufabriek van Groupe PSA. Die komt in een bestaand pand van Opel in het Duitse Kaiserslautern.