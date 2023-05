EU wil goedkope 'Russische' brandstof uit India weren

De Europese Unie moet harder optreden tegen de import van brandstoffen uit India die zijn gemaakt van Russische ruwe aardolie. Dat heeft EU-buitenlandchef Josep Borrell gezegd in een interview met zakenkrant Financial Times. De EU boycot de invoer van Russische ruwe olie via havens vanwege de oorlog in Oekraïne, om zo de oorlogskas van Rusland te raken, maar onder meer via die Indiase omweg blijft Moskou indirect geld verdienen met de verkoop van petroleumproducten, zoals diesel en kerosine in Europa.

Volgens Borrell worden de sancties tegen Rusland op die manier omzeild en moeten de EU-lidstaten hiertegen in actie komen. "Dat India olie uit Rusland koopt, dat is normaal. Maar als daardoor India een centrum wordt voor raffinage van Russische olie en India die producten vervolgens aan ons verkoopt, dan moeten we optreden." India is uitgegroeid tot één van de grootste importeurs van Russische olie na de invasie van Oekraïne en de harde westerse sancties tegen de Russische economie. Borrell stelt dat de EU en nationale autoriteiten zich moeten richten op Europese kopers van brandstoffen uit India die zijn gemaakt van Russische olie. "Als India verkoopt is dat omdat iemand koopt. We moeten daarom kijken wie aan het kopen is", aldus de EU-bestuurder.

Mocht Nederland één van de afnemers van Indiase diesel blijken te zijn en daar na ingrijpen door de EU een einde aan komen, is de kans uiteraard groot dat de dieselprijzen aan de pomp stijgen. De afgelopen tijd groeide het prijsverschil tussen benzine en diesel juist weer flink. Zo was een liter diesel begin dit jaar nog bijna zo duur als benzine en nu is diesel zo'n 30 cent per liter goedkoper.