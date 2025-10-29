Volgens onderzoeksbureau Dataforce pakten Chinese fabrikanten als BYD, SAIC Motor (MG) en Chery vorige maand een recordaandeel van 7,4 procent van alle autoverkopen in Europa. Daarmee streefden ze voor het eerst Zuid-Koreaanse autofabrikanten zoals Kia voorbij. Na maanden van gestage groei maakten de Chinese automerken in september een opvallende groeispurt. Dat komt mede doordat BYD, de grootste fabrikant van elektrische auto's ter wereld, zijn Europese dealernetwerk verder uitbreidde. Ook het aanbod van hybrides, die een elektrische motor combineren met een verbrandingsmotor, van BYD groeide.

Volgens een onderzoeker van Dataforce is dit een voorbode van wat nog komt. "We zien dat Chinese merken stap voor stap meer marktaandeel winnen in Europa." Chinese fabrikanten hebben door goedkopere batterijtechnologie een kostenvoordeel, vooral doordat ze de controle hebben over grondstoffen zoals lithium en kobalt. Ook zijn de kosten lager door massaproductie. Tegelijkertijd krijgen Europese merken, die in China al marktaandeel verloren, nu ook op hun thuismarkt scherpere concurrentie. Dat komt doordat de Chinezen hun export opvoeren om de overcapaciteit in eigen land op te vangen.

De nieuwste generaties Chinese volledig elektrische auto's en plug-in hybrides bieden lange elektrische actieradiussen, snel laden en veel standaarduitrusting voor minder geld dan Europese concurrenten. Nederland telt inmiddels meer dan tien Chinese merken, waaronder BYD, Lynk & Co, Nio, Zeekr, Omoda, Jaecoo en Hongqi.