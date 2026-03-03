Ga naar de inhoud
De komende jaren steeds minder tankstations in Nederland: '3.000 tankstations zou genoeg zijn'

Tekenen aan de wand

48
Tanken Shell benzine pompstation tankstation
Lars Krijgsman

De komende jaren neemt het aantal tankstations in Nederland af. Er zijn steeds meer elektrische auto's, mensen tanken vaker over de grens en ook de pseudo-eindheffing die per 2027 voor benzineauto's van de zaak gaat gelden, speelt een rol. Dat en meer blijkt uit berichtgeving van BNR.

Al medio 2024 schatte ING Research in dat het aantal tankstations in Nederland de komende vijf tot tien jaar grofweg zou halveren. Zo'n vaart loopt het vooralsnog niet, maar ook brancheorganisatie NOVE verwacht dat het aantal tankstations in Nederland vanaf 2030 afneemt. Momenteel zouden er zo'n 4.100 tankstations in Nederland zijn. 'We zouden nu al lang met drieduizend tankstations toe kunnen," aldus NOVE-directeur Erik de Vries tegen BNR.

Aan de verwachte daling van het aantal tankstations in Nederland ligt een aantal oorzaken ten grondslag. Door onder meer de toename van het aantal elektrische auto's in Nederland, neemt de brandstofverkoop in Nederland al jaren af. De Vries verwacht onder meer dat de pseudo-eindheffing die per 2027 voor zakelijke auto's met verbrandingsmotoren voor werkgevers gaat gelden, zijn stempel gaat drukken. Vanaf 2030 mogen tankstations in Nederland geen tabakswaren meer verkopen en ook dat blijft niet zonder gevolgen. "Voor veel ondernemers is de shop dan niet meer rendabel", aldus De Vries tegen BNR. Het feit dat er steeds minder eigenaren van tankstations zijn en er steeds meer pompstations onbemand zijn, is volgens De Vries een voorbode van aanstaande krimp.

