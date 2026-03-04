“Ik denk dat er niet genoeg innovatie is in de autosector. Auto’s van nu zijn heel erg zoals die van vijf jaar geleden, er is niet veel verschil.” In een door Tesla geproduceerd en gedeeld vraaggesprek op X windt Musk er geen doekjes om. Waar moet die innovatie dan in zitten? Allereerst elektrificatie, stelt de spraakmakende ondernemer. Musk: “Ik roep al 20 jaar dat de auto-industrie moet elektrificeren. Zelfs zonder zorgen over het milieu zijn elektrische auto’s simpelweg beter dan auto’s met een verbrandingsmotor. Ze zijn simpeler, efficiënter, stiller en beperken de uitstoot van ongezonde stoffen in steden. Al het grondvervoer zou elektrisch moeten zijn, alle schepen en uiteindelijk zelfs vliegtuigen ook.” Dat dit proces tot nu toe soms wat stroperig verloopt, is volgens Musk vooral aan de autobouwers te wijten: “De auto-industrie heeft zich hier flink tegen verzet, en moest tot elektrificatie gedwongen worden door overheden. Ook hebben ze iedere kans om de EV-productie te verlagen, met beide handen aangegrepen.”

Behalve elektrificatie is er nog iets waar autofabrikanten veel harder aan moeten werken volgens Musk, en dat is autonoom rijden. Wederom Musk: “Rijden in een auto die niet elektrisch en niet autonoom is, zal over tien jaar zijn zoals rijden op een paard of bellen met een klaptelefoon. Er zijn nog steeds mensen die op een paard rijden en er zijn vast ook nog wel mensen met klaptelefoons, maar het is wel zeldzaam.”

In hetzelfde gesprek deed Musk trouwens ook een boekje open over de toekomst van Tesla's Duitse fabriek nabij Berlijn. Daar zullen in de toekomst meer producten worden gebouwd dan alleen de Model Y, zegt hij.