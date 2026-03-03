Tesla’s ‘Gigafactory’ nabij Berlijn deed het in 2025 niet zo slecht als kwade tongen beweren, maar produceert alsnog ver onder de capaciteit. De oplossing komt in de vorm van tot wel drie nieuwe producten, zegt Tesla-topman Elon Musk.

Het moet best handig zijn om een automerk te bezitten en een groot social media-platform. Zo kun je dat laatste immers inzetten voor de communicatie van de eerste, en dat is precies wat Elon Musk doet met Tesla. Giga Berlin-directeur Andre Thierig vraagt Musk in een interview naar de toekomst van Tesla en Tesla’s Europese activiteiten in met name Duitsland.

De fabriek bij Berlijn produceerde vorig jaar naar verluidt dik 211.000 auto’s. Dat is flink meer dan de 149.000 stuks waar Handelsblatt eerder melding van maakte, maar alsnog maar 56 procent van de capaciteit van 375.000 stuks. Die capaciteit lijkt op dit moment weliswaar nog geen concreet doel, maar zeker in het kader van de uitbreiding van de fabriek moet er wel wat gaan veranderen.

Dat gaat ook gebeuren, zegt Musk. Berlijn gaat zoals aangekondigd accu's produceren, maar kan zich ook opmaken voor tenminste één nieuw product in de komende jaren. Daarvoor zijn er in totaal wel drie gegadigden. Zo wil Tesla zijn vrachtwagen, de Tesla Semi, ook in Europa gaan voeren en bouwen. Bovendien ziet het merk ook hier een glorieuze toekomst voor de ‘robotproducten’ Cybercab en Optimus. De Cybercab is dat olijke, goudkleurige coupeetje zonder stuur en pedalen, Optimus is de mensachtige robot die volgens Musk in de toekomst ieder vervelend klusje van je kan overnemen. Beiden moeten daadwerkelijk dit jaar in productie gaan, mogelijk binnenkort ook in Europa.

Overigens wil Musk ook op hele andere plekken Tesla-producten gaan bouwen. “Binnen twintig jaar heeft Tesla een fabriek op de maan”, zegt hij zonder met de ogen te knipperen. “Echt waar”.