Elektrische Subaru Solterra bijna klaar voor onthulling

Subaru maakt zich op voor de onthulling van één van zijn belangrijkste modellen in jaren: de Solterra. Op woensdag 17 november trekt men in Los Angeles het doek van de volledig elektrische SUV.

In Japan zijn Toyota en Subaru de afgelopen jaren druk bezig geweest met het klaarstomen van een volledig elektrische SUV. Of twee elektrische SUV's, eigenlijk. Toyota beet het spits af door zijn bZ4X te presenteren en volgende week is het de beurt aan Subaru om zijn tweelingbroer aan de wereld te tonen. De Subaru Solterra is een regelrechte tweelingbroer van de Toyota bZ4X, al doe je Subaru tekort als je stelt dat het een Toyota met Subaru-logo's is.

Hoewel Toyota het voortouw nam in het ontwikkelen van het modulaire E-TNGA-platform waar beide auto's op staan, is Subaru de partij die de eer verdient als het aankomt op de vierwielaandrijving. De twee Japanse merken bundelden hun krachten om - hopelijk - met een technologisch hoogstandje te komen. Het ontwerp is wel duidelijk uit de koker van Toyota, want de bZ4X vertoont de nodige gelaatstrekken die we van het merk kennen. De Subaru Solterra zal er slechts op detailniveau van verschillen, bleek onder meer uit eerder teaserbeeld. De bovenstaande nieuwste foto bevestigt dat nogmaals, al zien we al wel dat de Solterra iets andere lichtunits krijgt.

Een mogelijk groter verschil tussen de Toyota bZ4X en Subaru Solterra is de aandrijving. Dat wil zeggen: de Toyota komt er ook met voorwielaandrijving, alleen is het waarschijnlijk dat een dergelijke versie niet op de bestellijst van de Subaru Solterra komt. Subaru is natuurlijk een vierwielaandrijvingmerk bij uitstek. Als Subaru inderdaad alleen voor AWD gaat, dan kun je rekenen op 218 pk en 336 Nm krachtige elektromotoren die de Solterra in 7,7 seconden van 0 naar 100 km/h stuwen en 'm een topsnelheid van 160 km/h geven. Het accupakket is hoe dan ook 71,4 kWh groot en daarmee mag je - vooralsnog - een WLTP-bereik van minstens 450 km verwachten. Volgende week woensdag weten we meer.