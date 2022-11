Elektrische pick-up Volkswagen van de baan

Vooralsnog leek het er sterk op dat Volkswagen achter de schermen druk in de weer was met de ontwikkeling van een elektrische pick-up. Die met name voor de Amerikaanse markt interessante nieuwe EV komt echter niet.

Pick-ups als de Ford F-150 en Chevrolet Silverado zijn in de Verenigde Staten niet aan te slepen en dus is het niet verwonderlijk dat van dergelijke modellen ook elektrische equivalenten komen. Ford heeft de F-150 Lightning, Chevrolet komt met de Silverado EV en Ram werkt op zijn beurt aan een elektrische 1500. Daarnaast zijn er merken als Rivian en Tesla die een elektrische pick-up voor met name de Amerikaanse markt hebben ontwikkeld of in ontwikkeling hebben. Volkswagen heeft geen elektrische pick-up in zijn Noord-Amerikaanse modellenaanbod, maar die leek wel te komen. Wat blijkt nu? Die komt toch niet.

Het hoofd van de Amerikaanse Volkswagen-tak Pablo Di Si zegt tegen Automotive News dat het elektrische platform, dat de Volkswagen Group gebruikt voor zijn meer op offroadgebruik gerichte modellen van zijn nieuwe merk Scout, in ieder geval dit decennium niet door modellen van Volkswagen gebruik gaat worden. Wel onderschrijft Di Si dat het platform op termijn wél voor andere merken van de Volkswagen Group beschikbaar kan komen, maar dat dat nu geen prioriteit heeft. "Momenteel ligt onze focus op het versterken van het SUV-gamma. Later gaan we kijken naar een mogelijke pick-up, maar daar is het nu de tijd niet voor", aldus Di Si.

*Afgebeeld: de Volkswagen Tarok Concept, een studiemodel voor de Braziliaanse markt, een van de geesteskindjes van Pablo Di Si toen hij nog hoofd was van de Zuid-Amerikaanse tak van Volkswagen.