Elektrische Opel Combo-e gepresenteerd

Eerder in januari was het Citroën dat een elektrische versie van zijn kleinste bestelauto presenteerde. Het merk stelde de ë-Berlingo Van aan het daglicht voor en nu is het Opel dat zijn equivalent van die auto op het podium tilt. We heten welkom: de Combo-e.

De Combo-e is de elektrische variant van de bestelwagen Combo en dus niet de elektrische versie van dee personenversie die luistert naar de naam Combo Life. De Combo-e heeft in alle gevallen een 50 kWh accupakket in zijn bodem waarmee hij ongeacht de gekozen versie een WLTP-actieradius van 275 kilometer heeft. Wie die opgegeven range niet hoeft te benaderen, trapt de Combo-e dankzij de 136 pk en 260 Nm sterke elektromotor in 11,2 seconden naar de 100 km/h. De topsnelheid is afgeregeld op 130 km/h. Het accupakket is aan een 100 kW snellader in een half uur tot 80 procent van zijn capaciteit vol te pompen met stroom.

Opel levert de elektrische Combo-e in twee lengtematen. De 4,4 meter lange basisversie heeft een wielbasis van 2,79 meter en kan - dankzij een slim luik onder de voorstoelen - voorwerpen tot 3,09 meter lengte vervoeren. Het laadvermogen betreft 800 kilo, het laadvolume 3,3 tot 3,8 kubieke meter. Opel heeft ook een 4,75 meter lange Combo-e XL op de menukaart staat met een 2,98 meter lange wielbasis. Deze variant heeft een laadvolume van 4,4 kubieke meter. Het trekgewicht is gelijk aan dat van de kortere Combo-e. Ook is het maximum trekgewicht van de korte en lange Combo-e met 750 kilo identiek.

De Opel Combo-e staat vanaf de herfst bij de Nederlandse dealers. Prijzen volgen in aanloop naar de marktintroductie. Overigens lanceert Opel ook van andere bestelwagens elektrische uitvoeringen. Later dit jaar brengt Rüsselsheim namelijk de Vivaro-e en de Movano-e op de markt.