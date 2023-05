Elektrische Munro Mk_1 nu ook als pick-up

Het piepjonge Britse bedrijf Munro, dat we al kennen van zijn Mk_1 Truck, presenteert nu ook de pick-up-variant daarvan: de Mk_1 Pick-Up. Die auto kost in het Verenigd Koninkrijk vanaf 50.000 Britse pond, exclusief belastingen.

Geheel verrassend is het niet, maar het Britse Munro introduceert een pick-up-variant van zijn elektrische Mk_1. We maken kennis met de Munro Mk_1 Pick-Up, een elektrische pick-up met dubbele cabine en een open laadruimte. De pick-up heeft precies dezelfde techniek en specificaties als de dichte variant - dus klik bij interesse vooral hier -, behalve dat Munro ervoor heeft gezorgd dat de pick-up 50 kilo zwaarder beladen mag worden (max. 1.050 kg). Daarbij zou een Euro-pallet van 80 bij 120 cm in de laadbak moeten passen.

Dat laatste verraadt de intentie van de Munro Mk_1 al een beetje: het Schotse merk richt zich met zijn utilitaire voertuig vooral op de 'zakelijke' markt, waaronder boeren, de bouw, defensie en de mijnbouw. Munro belooft robuuste doch gemakkelijk te repareren techniek en tracht een product te leveren dat decennialang meegaat. In dat licht is de prijs (ex. belastingen) in Engeland van 50.000 Britse pond lang niet exorbitant - mits Munro zijn intenties waarmaakt.

Beschikbaarheid

De leveringen van de Munro Mk_1 Pick-Up beginnen later dit jaar, maar het is vooralsnog onduidelijk of, en zo ja, hoezeer Munro zich momenteel richt op de exportmarkt. De Schotten haalden al ruim 200 bestellingen binnen voor hun Mk_1 en willen er dit jaar in totaal 50 produceren. Tegen 2027 moet de productiecapaciteit een stuk hoger liggen en wil het bedrijf 2.500 eenheden per jaar bouwen, dus tegen die tijd zal er ongetwijfeld meer bekend zijn over de beschikbaarheid buiten het VK.