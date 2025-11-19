Maak kennis met de Jeep Recon, een nieuw en relatief ruig model van Jeep met een maar liefst 650 pk sterke elektrische aandrijflijn.

Ruim drie jaar geleden liet Jeep plotsklaps drie nieuwe elektrische modellen zien: de Avenger, Recon en Wagoneer S. De Jeep Avenger ging kort daarna voor de Europese markt al in productie. De Wagoneer S wordt in de Verenigde Staten al verkocht en krijgt in 2026 ook Nederlands terrein onder zijn wielen. De Recon was er nog altijd niet. Niet in de Verenigde Staten en ook niet in Europa. Tot nu. Goed nieuws: hij komt ook naar Nederland. Vanaf eind 2026 bevolkt hij de Nederlandse showrooms.

Het is een volledig elektrische SUV op het STLA Large-platform die je moet zien als het meer offroadwaardige en dus ruigere alternatief voor de elektrische Wagoneer S. In de Verenigde Staten heeft de Recon een vanafprijs van omgerekend zo'n €56.000, de Wagoneer S is er nog geen €200 duurder. In beide gevallen krijg je heel wat vermogen daarvoor. De Wagoneer S is er met 507 of 608 pk. De Jeep Recon is vooralsnog altijd 668 pk en 840 Nm sterk. Toe maar!

450 kilometer bereik

Met dat vermogen sprint de relatief bonkig ogende elektrische Jeep in slechts 3,7 seconden vanuit stilstand naar de 100 km/h. Het accupakket meet 100 kWh en dat levert de SUV een actieradius tot 450 kilometer op. Let wel: dat is geen WLTP- maar een EPA-waarde. Die zit veelal iets dichter op de werkelijkheid.

De Jeep Recon krijgt van zijn scheppers een vleugje Wrangler mee. Zo zijn de portieren volgens Jeep in een handomdraai verwijderbaar. Zelfs de achterste zijruiten en de achterruit zijn te verwijderen. Dat reduceert het risico op schade van bijvoorbeeld takken tijdens het betere klim- en klauterwerk. Daarbij zorgt het voor een lekker rijwindje, al helemaal als je ook de portieren verwijdert en het - optionele - Sky One-Touch Power Top opent.

In de Jeep Recon treffen we een 12-inch instrumentarium en een infotainmentscherm met een diagonaal van 14,5 inch. De vormgeving van het interieur is relatief eenvoudig en dat levert net als het uiterlijk een ruige, avontuurlijke ambiance op. Een sperdifferentieel, lange veerwegen, korte overhangen aan voor- en achterzijde en diverse rijdmodi dragen ertoe bij dat de Recon in het terrein daadwerkelijk zijn mannetje staat.

Vanaf eind volgend jaar staat de Jeep Recon ook in Nederland in de showrooms. Voor prijzen is het nog te vroeg.