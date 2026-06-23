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Elektrische Jeep Compass nu ook met ruim 670 kilometer bereik

Voor het eerst ook met vierwielaandrijving

Lars Krijgsman
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De Jeep Compass was er al met drie uiteenlopende aandrijflijnen en daar komen er nu nog eens twee bij. De elektrische Compass is er nu met vierwielaandrijving én er is een elektrische variant met een bereik van bijna 675 kilometer.

Heb je moeite met kiezen? Dan moet je geen Jeep Compass overwegen. Het Jeep-neefje van auto's als de Peugeot 3008, Opel Grandland en Citroën C5 Aircross was er al als 145 pk sterke mild-hybride, als 225 pk sterke plug-in hybride e-Hybrid én als 213 pk sterke Full Electric met een bereik van maximaal 500 kilometer. Het leveringsgamma is nu nog omvangrijker. Er komen twee elektrische opties bij.

Vanaf nu is de Jeep Compass er als Full Electric Long Range. Zijn naam geeft al weg wat je daarvan kunt verwachten. Inderdaad: een extra groot bereik. Net als de elektrische variant die er al was, heeft de Jeep Compass Full Electric voorwielaandrijving. Met 231 pk is de Long Range iets krachtiger dan de reguliere Full Electric-versie. In de bodem zit een 96,3 kWh accu die een rijbereik van 674 kilometer mogelijk maakt. Daarmee komt de Jeep Compass Full Electric Long Range tot wel 174 kilometer verder dan de Full Electric met kleinere accu. De Jeep Compass Full Electric Long Range is er vanaf €47.495. Voor dat bedrag krijg je de Altitude-uitvoering. Daarmee is hij €4.500 duurder dan de Full Electric met kleinere actieradius.

Jeep Compass 4xe

Dankzij vierwielaandrijving moet de Jeep Compass Full Electric 4xe prima door de bagger kunnen ploeteren.

Wie Jeep zegt, zegt vierwielaandrijving. De Jeep Compass was er echter nog niet met vierwielaandrijving. Tot nu. De Full Electric 4xe heeft een 213 pk sterke elektromotor op de vooras en een 179 pk sterk exemplaar op de achteras. Het systeemvermogen: 375 pk. De Compass Full Electric 4xe bereikt vanuit stilstand in 5,4 seconden een snelheid van 100 km/h en is daarmee met afstand de snelst accelererende Compass ooit. Ook deze Compass heeft de 96,3 kWh accu, in dit geval goed voor een bereik van tot 606 kilometer. De Jeep Compass Full Electric 4xe kost minstens €50.495. Deze vierwielaangedreven variant is er in twee ruigere uitvoeringen die in combinatie met andere aandrijflijnen niet leverbaar zijn: Upland en Overland.

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