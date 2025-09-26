Nieuwe versie maakt Jeep Compass flink goedkoper

De gloednieuwe Jeep Compass was er al als First Edition, maar nu komt er ook een reguliere uitvoering beschikbaar. Die is minder luxueus en minder duur, maar net als voorheen wel als EV en mild-hybrid verkrijgbaar. Voor hetzelfde bedrag!

De nieuwe Jeep Compass is Jeeps alternatief voor auto’s als de Peugeot 3008 en Citroën C5 Aircross en deelt ook zijn platform en techniek met die stalgenoten. De auto werd bij de lancering naar voren geschoven als luxe First Edition en staat in die configuratie voor €44.995 op de prijslijst.

Daarbij maakt het niet uit of je voor de volledig elektrische Compass gaat of voor de mild-hybrid. Laatstgenoemde heeft de overbekende, 145 pk sterke aandrijflijn van Stellantis onder de kap, de EV is een 213 pk sterk exemplaar met een accu van 73 kWh en een actieradius van 500 kilometer. Allebei hebben ze trouwens voorwielaandrijving, dus laat deze Jeep maar lekker op het asfalt staan.

De nieuwe Altitude-uitvoering mist onder meer de matrix-ledkoplampen, stoel- en stuurverwarming, grotere wielen, matrix-ledkoplampen en keyless entry van de First Edition. Wel heeft ook de Altitude gewoon een 16-inch infotainmentscherm, een op afstand bedienbare achterklep, klimaatregeling met twee zones en adaptieve cruisecontrol.

De prijs voor al dat moois: €42.995, opnieuw ongeacht de gekozen aandrijflijn. Met losse opties en pakketten is de uitrusting van de Altitude trouwens nog wat op te waarderen. Zo is er een Comfort Pack met onder meer stoel- en stuurverwarming voor €1.000 en schroeft Jeep voor €2.000 een pakket met dikke audio, sfeerverlichting en een panoramisch schuif-kanteldak op je Altitude. Met beide pakketten is deze auto ineens duurder dan een First Edition, maar niet als je die voor €1.100 voorziet van datzelfde panoramadak. Goed kijken en puzzelen dus!

De auto op de foto's is overigens niet de Altitude, maar de First Edition. We hebben wat problemen met onze foto-uploader, dus de basisversie uploaden zit er even niet in.