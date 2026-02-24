Ga naar de inhoud
Ford Puma Hybrid goedkoper, maar niet omdat Ford in een gulle bui is

155 pk sterke mild-hybride terug van weggeweest

3
Ford Puma Hybrid
Lars Krijgsman

De Ford Puma Hybrid krijgt een nieuwe mild-hybride variant. Die nestelt zich met 155 pk tussen de twee bestaande varianten. Meer nieuws: de prijzen gaan iets omlaag, maar dat komt niet doordat Ford in een gulle bui is.

De Ford Puma is er in Nederland met een 168 pk sterke elektrische aandrijflijn en is daarnaast als Puma Hybrid met mild-hybride benzinemotoren leverbaar. De mild-hybride Ford Puma Hybrid heeft altijd een 1.0 Ecoboost en was er al met 125 pk en als Puma ST met 170 pk. Daartussen drukt Ford nu een derde vermogensvariant met 155 pk. Fijn voor wie 125 pk te karig vindt en de 170 pk van de ST juist te veel. Voordat de Puma werd gefacelift, was de cross-over ook al met de 155 pk sterke machine leverbaar.

Veel valt er voor die nieuwe variant van de mild-hybride Ford Puma niet te kiezen. Net als de 170 pk sterke ST is hij altijd aan de Powershift geheten zeventraps automaat met dubbele koppeling geknoopt, terwijl de 125 pk sterke versie er zowel met handbak als met automaat is. Ook wat uitvoeringen betreft valt er minder te kiezen dan bij de 125 pk sterke variant. De 155 pk sterke Ford Puma Hybrid is er alleen als ST-Line en als ST-Line X. Voor een als ST-Line uitgevoerde Ford Puma met 155 pk betaal je €37.740. Voor de ST-Line X-uitvoering betaal je €40.040. Daarmee bedraagt de meerprijs voor 30 pk extra slechts €500.

Goedkoper, maar je krijgt ook minder

Er is meer nieuws. De 125 pk sterke Puma Hybrid in Titanium-uitvoering wordt - in combinatie met handbak - €525 goedkoper. De versie met automaat zakt €1.325 in prijs. Dat is geen gift. De Titanium-versie verliest bijvoorbeeld zijn 17-inch lichtmetalen wielen. Deze uitvoering heeft voortaan standaard 17-inch stalen wielen met wieldoppen. Hij verliest meer. De Titanium moet het voortaan ook zonder navigatiesysteem, sfeerverlichting, achteruitrijcamera en automatisch dimmende binnenspiegel doen. Die laatste twee zaken zijn voortaan ook niet meer standaard op de ST-Line. De ST-Line X verliest enkel de achteruitrijcamera. De 125 pk sterke Puma Hybrid met automaat wordt als ST-Line en ST-Line X €800 goedkoper.

Ford Puma

De Ford Puma Hybrid Titanium heeft voortaan geen lichtmetalen wielen meer, al lijken deze nieuwe stalen wielen met doppen daar wel op.

Vrolijker nieuws: de knallende kleur Electric Yellow, bekend van de elektrische Puma Gen-E, is voortaan de standaardkleur voor elke Puma Hybrid.

Prijzen Ford Puma Hybrid - februari 2026

MotorVermogenTransmissieUitvoeringVanafprijs
1.0 Ecoboost Hybrid125 pkHandgeschakeld, 6 versn.Titanium€33.995
1.0 Ecoboost Hybrid125 pkPowershift (automaat, 7 DCT)Titanium€35.495
1.0 Ecoboost Hybrid125 pkHandgeschakeld, 6 versn.ST-Line€35.740
1.0 Ecoboost Hybrid125 pkPowershift (automaat, 7 DCT)ST-Line€37.240
1.0 Ecoboost Hybrid125 pkHandgeschakeld, 6 versn.ST-Line X€38.040
1.0 Ecoboost Hybrid125 pkPowershift (automaat, 7 DCT)ST-Line X€39.540
1.0 Ecoboost Hybrid155 pkPowershift (automaat, 7 DCT)ST-Line€37.740
1.0 Ecoboost Hybrid155 pkPowershift (automaat, 7 DCT)ST-Line X€40.040
1.0 Ecoboost Hybrid170 pkPowershift (automaat, 7 DCT)ST€47.315
