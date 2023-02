Elektrische Ford op Volkswagen-basis - Vooruitblik

Highlights

Formaat van ID4

Eerste Ford op VW’s MEB-basis

Voordeliger dan Mustang Mach-E

MEB als 'tussenoplossing'

Met de eigenwijze, stoere Mustang Mach-E doet Ford lekker mee in EV-land. Tegelijkertijd is het productaanbod enigszins beperkt. De elektrische Mustang is leuk, maar in ver­gelijking met veel alternatieven stevig aan de prijs. Met name onder deze imagomaker is er ruimte voor uitbreiding, en die is in aantocht. Ford heeft er zelfs haast mee en dat verklaart waarom de Amerikanen het platform inkopen bij Volkswagen. De komende tijd verschijnen er op de Europese markt twee elektrische Fords op het MEB-platform, waarop eveneens de ID-modellen van Volkswagen, de Cupra Born, de Audi Q4 e-tron en de Skoda Enyaq rusten. De eerste van die twee wordt een cross-over in het segment van die Skoda en de Volks­wagen ID4. Een begrijpelijke keuze, want deze onder meer door de Tesla Model Y en Kia EV6 bevolkte klasse is erg populair.

Korte neus

De nog naamloze nieuwkomer van Ford is straks een slagje kleiner dan de Mustang Mach-E, maar onderscheidt zich vooral door zijn verhoudingen. De Mustang is op het oog een vrij traditionele auto, met een lange, stoere neus en een duidelijk omlijnd element dat naar de grille van een ‘echte’ Mustang verwijst. De wulpse spatborden zijn eveneens typerend voor de elektrische Mustang. De nieuwe auto is van een heel andere snit. Net als de ID4 en de Enyaq heeft hij juist een vrij korte neus en een verhoudingsgewijs lange passagierscabine. Het koetswerk is net even wat smaller en langgerekter, mede als gevolg van de lange wielbasis.

Eerste elektrische Ford met Blue Oval

De vormgeving is strakker dan bij de wulps gelijnde Mustang en uiteraard vinden we bij de nieuwkomer nergens Mustang-kenmerken terug. Dat betekent de geboorte van de eerste elektrische Ford met het iconische ‘Blue Oval’-embleem op neus en kont, en bovendien zonder de Mustang als basis. Juist dat maakt zijn uiterlijk zo interessant. De afbeeldingen op deze pagina’s zijn gebaseerd op spionagebeelden en bevatten op zijn minst een kern van waarheid. Hoewel de verhoudingen van de ID4, Enqay en Q4 daarin zijn terug te zien, valt meteen op dat Ford de nieuweling met een eigen sausje overgiet. Zelfs details als buitenspiegels, A-stijlen en deugrepen lijken uit de schappen van Ford te komen, terwijl voor deze onderdelen bij soortgelijke constructies vaak onderdelen van de basisauto tot inzet komen. Voor de neus rekenen we op een strak, in carrosseriekleur gespoten geheel met een kleine koelopening onder in de neus, zoals de elektrische Volkswagens dat hebben. Aan de achterkant is een modieuze lichtbalk niet uit te sluiten, maar verwachten we in ieder geval een totaal andere aanblik dan bij de Mustang Mach-E met zijn zes ­verticale led-elementen.

Keulen

Onderhuids hoeven we geen grote verrassingen te verwachten. Het is immers ‘gewoon’ een MEB-product. We rekenen op specificaties die vergelijkbaar of zelfs identiek zijn aan die van de ID.4 en Enyaq. Wel is het mogelijk dat Ford het aanbod wat beperkt, want dat is vaak onderdeel van de deal bij afgeleiden. Een aandrijflijn die ongetwijfeld wél leverbaar wordt, is de razend-populaire optie met 77-kWh accu en 204 pk op de achterwielen. We verwachten een actieradius van ruim 500 kilometer voor deze variant, vergelijkbaar met de zustermodellen. Het aanbod is aan de onderkant uit te breiden met een 58-kWh versie, terwijl ook vierwielaandrijvers tot de mogelijkheden behoren. Hoezeer Ford zijn best doet om de nieuwe auto van de Volkswagen-producten te onderscheiden, blijkt uit het feit dat hij ‘gewoon’ in Keulen, bij Ford zelf dus, van de productieband rolt. De bouw begint naar alle waarschijnlijkheid nog dit jaar. We hopen de nieuwe elektrische Ford zeer binnenkort al in vol ornaat te mogen aanschouwen.