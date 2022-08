'Eive' is nieuwe elektrische Citroën 2CV Fourgonnette

De kans is groot dat er op den duur geen enkele klassieke besteller meer te zien is in Europese binnensteden vanwege milieuzones, maar daarin kan een elektrische aandrijflijn verandering brengen. Met ongeveer die gedachte is het Britse 'The 2CV Shop' aan de slag gegaan, met deze Eive gedoopte 2CV Fourgonnette als resultaat. Bij sommige liefhebbers zullen misschien de haren overeind gaan staan, maar niet gevreesd: hier is geen klassieke 2CV Fourgonnette voor 'gesneuveld'. The 2CV Shop gebruikt namelijk grotendeels nieuw geproduceerde onderdelen (zelfs het chassis en de carrosserie) van de 2CV Méhari Club uit het Franse Cassis.

In wezen staat hier dus een zo goed als nieuwe 'Besteleend' met een zeker weten splinternieuwe aandrijflijn. Reken er maar niet op dat het Eendje daarmee ineens een ontzettend scheurmonster is, want hij heeft een 28 pk sterke elektromotor. Gewoon nog lekker bescheiden dus, zoals je dat kent van een klassieke 2CV. Wel is het koppel van 120 Nm behoorlijk stevig voor een Eend. Het helpt de Eive aan een topsnelheid van net geen 100 km/h en volgens The 2CV Shop heeft het grootst beschikbare accupakket genoeg capaciteit voor een rijbereik van maximaal 225 km. Met het standaard accupakket van 10 kWh moet je rekenen op een krappe 100 km rijbereik. Ondanks de aanwezigheid van de (lithium-ijzer-fosfaat) accu's is er nog ruimte voor 1.900 liter aan bagage. The 2CV Shop garandeert overigens dat de accu's na 2.500 volledige ladingen nog 80 procent van hun capaciteit hebben.

De Eive kan volledig naar wens gebouwd worden voor zowel links- als rechtsgestuurde markten, met of zonder zijruitjes in de laadcabine, in elke kleur die je wilt. Ook is er de keuze uit 25 verschillende materialen voor de interieurbekleding. De eerste exemplaren van de met de hand gebouwde Eive moeten eind dit jaar al op de markt komen voor een verwachte vanafprijs van omgerekend ruim €46.000. Niet goedkoop dus, maar er is een alternatief. The 2CV Shop biedt namelijk ook conversie aan, waarmee je een reeds bestaande Besteleend (maar dus ook een reguliere 'gewone' 2CV) kunt laten ombouwen tot een '2cEv'. Dat kost omgerekend €20.000, maar kan meer worden afhankelijk van de staat van de basisauto. Een reeds omgebouwde reguliere 2CV is er vanaf een krappe €35.500.