Einde nadert voor iconische Rover-fabriek Longbridge

'CAB A' en 'CAB B', zo heten de twee overgebleven fabriekshallen op het oude Rover-terrein nabij Birmingham die dit jaar tegen de vlakte gaan. Hier werden al vanaf het begin van de vorige eeuw auto's gebouwd. In Longbridge begonnen de activiteiten al in 1905, destijds nog voor het allang vergane merk Austin. In de loop der jaren ging Austin over naar BMC en British Leyland. Uiteindelijk werd het Austin Rover en vanaf de jaren 80 rolden er auto's van Rover van de band. Dat eindigde tijdelijk in 2005, maar in 2008 werd het inmiddels door de Chinezen overgenomen MG Rover nieuw leven ingeblazen en kwam de MG TF in Longbridge tot stand. Inmiddels was een deel van het terrein echter al ontgonnen en waren diverse gebouwen al gesloopt.

Nu moet ook de rest eraan geloven. De overgebleven hallen in Longbridge staan al enkele jaren leeg. Eromheen is men al druk bezig geweest met het realiseren van woningen en dat moet ook op de plek van CAB A en CAB B gaan gebeuren. Goed nieuws voor liefhebbers van een stukje autohistorie: diverse attributen uit de hallen, waaronder de oude hanglampen, blijven gespaard. Dat meldt de Birmingham Mail. Ook het oude hoofdkantoor blijft staan en krijgt in gerenoveerde vorm een rol tussen alle nieuwbouw.