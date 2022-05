Een derde van Nederlanders ervaart 'fileschaamte'

Staat het schaamrood je op de kaken als je in de file staat? Fileschaamte is een ding en een derde van de Nederlanders blijkt daar last van te hebben. Dat blijkt uit door Panelwizard onder 1.097 Nederlanders in loondienst uitgevoerd onderzoek in opdracht van Acties.nl.

Maar liefst 32 procent van de werkende Nederlanders blijkt last te hebben van fileschaamte. Daarbij blijken vrouwen zich eerder te schamen voor in de file staan dan mannen. 36 procent van de ondervraagde vrouwen geeft aan last te hebben van fileschaamte. Bij mannen ligt dit percentage op 29 procent. Met name jonge vrouwen (18-29 jaar) zouden het moeilijk vinden om na aan de dagelijkse autopolonaise te hebben deelgenomen hun collega's onder ogen te komen (48 procent). Onder jonge mannen ligt dit percentage op 33 procent. Over de gehele linie geldt dat 'fileschaamte' afneemt naarmate de leeftijd vordert. Zo geeft nog slechts 19 procent van de vrouwen van 60 jaar of ouder soms fileschaamte te ervaren. Bij mannen van 60 jaar of ouder ligt dit percentage op 9 procent.

Smoesje

Lang niet iedereen heeft last van het 'fileschaamte'. 22 procent van de ondervraagden heeft 'in de file staan' eens als excuus gebruikt om later op het werk te verschijnen. 35 procent van de ondervraagden Flevolanders speelt de filekaart weleens op het werk. Ook in Noord-Holland wordt de file gebruikt als excuus om te laat te komen (32 procent). Van de ondervraagden Zeelanders geeft slechts 8 procent aan de file eens als excuus te gebruikt te hebben. In Zuid-Holland en Limburg bedraagt dit percentage 26 procent, in Drenthe en Groningen achtereenvolgens 10 en 11 procent.

Dat we niet graag in de file staan, blijkt uit het percentage van 62 procent dat aangeeft dat regelmatig in de file staan onderweg naar het werk reden zou zijn om een andere baan te zoeken. Van de ondervraagden Noord-Hollanders geeft 74 procent dit aan. In Flevoland ligt dit percentage met 43 procent het laagst. 53 procent van alle ondervraagden geeft aan dat filerijden als het meest irritante deel van het werkleven wordt gezien. Verder blijken mannen vrij productief te zijn in de file. 28 procent van de ondervraagde mannen geeft aan in de file alsnog zoveel mogelijk werk gedaan te krijgen. Bij vrouwen ligt dit percentage op 18 procent. Met name name personen in de leeftijdscategorie 30-49 jaar steekt in de file graag de handen uit de mouwen.

Is carpoolen een optie? 56 procent van de ondervraagden geeft aan om open te staan om met een in de buurt wonende collega naar het werk te gaan. In Overijssel blijkt deze bereidheid met 66 procent het grootst, in Utrecht en Noord-Holland met 50 procent juist het kleinst.