Dyson stopt met ontwikkeling elektrische auto

Al in 2008 circuleerden er geruchten dat Dyson, bekend van onder meer de zakloze stofzuigers met namen als V8 en V10, zich bezig zou willen gaan houden met de ontwikkeling van auto's. Zo'n negen jaar later, in 2017, kwam niemand minder dan uitvinder James Dyson zélf met mededeling dat zijn bedrijf achter de schermen al twee jaar bezig was met de ontwikkeling van een familie elektrische auto's. Volgens Reuters is het James Dyson zelf die de stekker uit het project trekt.

Volgens Dyson Automotive, zoals de automobiele tak van het bedrijf heet, zou volgens Dyson "[...] een fantastische auto" hebben ontwikkeld. Helaas wel een auto die het bedrijf onderaan de streep geen groene cijfers zou opleveren. Dyson zou op zoek geweest zijn naar een koper, maar die niet hebben kunnen vinden. In totaal spendeerde Dyson Automotive maar liefst 2,8 miljard euro in het project.

De eerste productieauto van Dyson Automotive had volgend jaar al op de markt moeten komen. Later sprak het bedrijf over een modelfamilie van in ieder geval drie modellen. De fabrikant kocht onder meer een testlocatie in het Verenigd Koninkrijk en investeerde enorm in het opzetten van een productielocatie in Singapore. Daarnaast bouwde het bedrijf de afgelopen tijd een aardig werknemersbestand op. In totaal werkten er zo'n 400 man bij Dyson Automotive, onder wie niemand minder dan Roland Krüger, tussen 2015 en begin dit jaar topman van het niet erg lekker draaiende Infiniti. Stof tot nadenken.