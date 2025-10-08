Het kan ook meespelen dat Duitsland eerder nog snel auto's exporteerde naar de Verenigde Staten, voordat de hogere importheffing inging. De export kan daardoor in augustus zijn opgedroogd. Duitse toeleveranciers aan de auto-industrie merken dat er minder vraag is. Onderzoeksbureau EY meldde eind augustus dat er in een jaar tijd meer dan 51.000 banen in de Duitse autosector zijn verdwenen.