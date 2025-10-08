Duitse industrie gaat door zware tijd, vooral autoproductie loopt terug
Veel banen verdwenen
De Duitse industrie produceert een stuk minder, zo blijkt uit cijfers van het Duitse statistiekbureau Destatis over augustus. Vooral de productie van auto's, de grootste industriële tak van Duitsland, liep flink terug.
Het kan ook meespelen dat Duitsland eerder nog snel auto's exporteerde naar de Verenigde Staten, voordat de hogere importheffing inging. De export kan daardoor in augustus zijn opgedroogd. Duitse toeleveranciers aan de auto-industrie merken dat er minder vraag is. Onderzoeksbureau EY meldde eind augustus dat er in een jaar tijd meer dan 51.000 banen in de Duitse autosector zijn verdwenen.
Bij onder meer Ford en Volkswagen verdwijnen veel banen. De grote autotoeleverancier Bosch schrapte onlangs 13.000 banen in Duitsland. Ook bij andere toeleveranciers, zoals ZF Friedrichshafen en Continental, verloren veel mensen hun baan.