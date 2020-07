Duitse autoverkoop levert nog steeds flink in

Langzaam maar zeker druppelen de Europese autoverkopen binnen. Na Frankrijk en Spanje is nu ook bekend hoeveel Duitsers een nieuwe auto kochten in juni.

Tijdens de afgelopen maand haalden 220.272 Duitsers een nieuwe auto bij een dealer op. Dat lijkt natuurlijk een hele boel. Helemaal in vergelijking met de 24.926 Nederlandse auto’s die in juni van dit jaar geregistreerd werden, lijkt het een prestatie van jewelste. Voor Duitse maatstaven betekenen deze cijfers echter nog steeds slecht nieuws. In vergelijking met dezelfde maand in 2019 is het namelijk een daling van 32,3 procent, blijkt uit nieuwe cijfers van brancheorganisatie KBA.

Op vier merken na leverden alle fabrikanten de afgelopen maand in Duitsland in. De merken die het hardst geraakt worden zijn Smart (-83,6 procent), Suzuki (-66,6 procent), Opel (-52,3 procent) en Dacia (-51,4 procent). Qua aantallen verkocht Volkswagen de meeste auto’s na de verkoop van 39.126 auto’s. In vergelijking met vorig jaar is dat echter wel een daling van 37,2 procent. Zoals gezegd is er voor vier merken wel goed nieuws: Fiat, Honda, Mitsubishi en Subaru zagen hun verkoop in juni juist stijgen. Mitsubishi maakte de grootste groei door met een plus van 11,2 procent.

Over de eerste zes maanden gezien, zakt de verkoop in Duitsland met 34,5 procent in. Dat komt door de verkoop van ‘slechts’ 1.210.622 auto’s. Ook in deze lijst leveren Smart en Suzuki de meeste klanten in met respectievelijk een daling van 88,7 en 55,7 procent. Mazda en Dacia volgen met 51,5 en 50,5 procent. Geen enkel merk weet logischerwijs nog te plussen in het eerste halfjaar, maar qua daling doen DS (-8,6 procent) en Mitsubishi (-14,5 procent) het tot nu toe het minst slecht.