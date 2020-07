Autoverkopen 2020 nu al heftig in de min

In juni werden 24.926 personenauto's geregistreerd. Hoewel dat er meer zijn dan de 14.934 auto's die in mei op kenteken werden gezet, zijn het er fors minder dan de 41.026 die in juni 2019 werden geregistreerd. De procentuele daling ligt dan ook alsnog op een stevige 39,3 procent. Het brengt het totaal aantal registraties in de eerste zes maanden van dit jaar op 158.155. Daarmee zijn er in het eerste halfjaar maar liefst 30 procent minder auto's verkocht dan de 225.779 stuks die in de eerste zes maanden van vorig jaar werden geregistreerd.

Het is volgens Bovag en Rai Vereniging duidelijk dat de eerdere prognose voor dit jaar, er zouden dit jaar zo'n 425.000 auto's verkocht worden, niet wordt gehaald. De brancheorganisaties pleiten voor het invoeren van een slooppremie voor oudere auto's bij aanschaf van een nieuwe óf jongere moderne auto met een benzine- of dieselmotor. Voor elektrische auto's tot €45.000 is met ingang van vandaag een aanschafstimulans van €4.000 van toepassing. Voor gebruikte EV's ligt deze aanschafpremie op €2.000.

In juni was de Opel Corsa opvallend genoeg de populairste personenauto van ons land. Er gingen 1.318 exemplaren over de toonbank. De Kia Niro volgt op plek twee met 965 overhandigde sleutels. Op plek drie tot en met vijf vinden we de Ford Focus (854), Hyundai Kona (796) en Tesla Model 3 (716). Kijken we naar de eerste zes maanden van het jaar, dan is de Kia Niro de grote winnaar met 5.143 verkochte auto's. Op plek twee de Volkswagen Polo met 4.579 ondertekende contracten. Plekken drie tot en met vijf worden opgevuld door de Ford Focus (4.324), Renault Clio (4.003) en Kia Picanto (3.715).