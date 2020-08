Duitse autoverkoop blijft achterlopen op 2019

Na veel andere landen is nu ook duidelijk hoe de verkoopmaand juli in Europa’s grootste markt verlopen is. De Duitse autoverkoop blijft achterlopen op die van een jaar eerder.

In juli kochten 314.938 Duitsers een nieuwe auto. Dat is uiteraard een flink aantal, maar alsnog is het niet genoeg om in te lopen op de opgelopen achterstand. In vergelijking met een jaar eerder is dit namelijk alsnog een procentuele daling van 5,4 procent. Over de eerste zeven maanden gezien loopt de verkoop met 30,1 procent achter. In totaal zijn er tot nu toe dit jaar 1.525.560 auto's verkocht, blijkt uit cijfers van het Duitse Kraftfahrt Bundesamt.

Hoewel de Duitse autoverkoop dus flink achterloopt op die van vorig jaar, is het in andere landen slechter gesteld. Neem het Verenigd Koninkrijk, Italië en Spanje waar de daling achtereenvolgens 41,9, 42 en 43 procent bedraagt. Waar Volkswagen met 19 procent wel het grootste aandeel van de Duitse markt in handen had in juli, zakte de verkoop toch met 3,3 procent in. In vergelijking met Audi (-20,8 procent), Ford (-22,5 procent), Opel (-45,2 procent) en vooral Smart (-51,6 procent) valt dat dan weer erg mee.

Het was in juli niet elk merk echter kommer en kwel. Zo zagen Mini, BMW, Mercedes en Porsche hun Duitse verkopen stijgen. Vooral Mini en BMW deden goede zaken met procentuele stijgingen van 35,7 en 17,4 procent. Ook niet-Duitse merken boerden goed: Subaru (+63,9 procent), Jeep (+42,2 procent) en Mitsubishi (+33,4 procent) kenden een uitstekende julimaand. Andere niet-Duitse merken eindigen daarentegen flink in het rood, met Tesla (-66,6 procent) ver aan kop. De Amerikaanse EV-bouwer wordt gevolgd door Land Rover (-39,9 procent), Jaguar (-38,9 procent) en Alfa Romeo (-33,6 procent).

Net als in ons land winnen campers in Duitsland enorm aan populariteit. De verkoop verdubbelde bijna in juli.