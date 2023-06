Dubbele accijnsverhoging brandstof mogelijk van de baan

Vorig jaar ging er een hapje uit de brandstofaccijns om de enorme prijsstijgingen aan de pomp wat te dempen. Benzine werd daardoor 17 cent per liter goedkoper, bij diesel ging er 11 cent af. De regering heeft besloten dat de prijzen het nu wel weer toelaten om een deel van die accijnsverlaging terug te draaien. Op 1 juli gaat er een streep door de helft van de verlaging, maar er komt wel een inflatiecorrectie bovenop de accijns. In de praktijk zou dat de benzineprijs met zo'n 13,8 cent opvoeren, de dieselprijs stijgt hierdoor 9,9 cent. Daarmee ben je dus al zo goed als terug bij af, alleen zit er per januari 2024 een verdere accijnsverhoging in het vat. Dan wordt de tweede helft van de verlaging geschrapt en volgt er opnieuw een inflatiecorrectie. In april rekenden we al voor dat benzine dan in totaal 22,5 cent duurder zou worden dan nu nog het geval is en diesel 15,5 cent.

Dat is dus een behoorlijke stap erbij in korte tijd. De regering geeft nu aan dat het die verhoging zelf wellicht ook nog wat te ver vindt gaan. In gesprek met RTL Z stelt staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën dat de verhoging per 1 januari 2024 nog niet vaststaat. Het kabinet wil 'in het najaar nog eens goed kijken hoe de vlag erbij hangt'. Volgens Van Rij wordt dan het verschil met de prijzen in onze buurlanden bekeken, 'want je wil niet te veel uiteenlopen'. De regering lijkt vooral te willen voorkomen dat automobilisten tegen die tijd massaal in het buitenland gaan tanken. Volgens Van Rij liggen er twee opties op tafel: het behouden van het resterende deel van de accijnsverlaging, of het schrappen van de inflatiecorrectie.