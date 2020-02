DS 9 is nieuwe Franse premiumsedan

Het modellengamma van DS bestaat met de 3 Crossback en de 7 Crossback louter uit hoogpotigen, maar daar komt met de komst van de DS 9 verandering in. De nieuwe Fransman is namelijk geen cross-over en zelfs geen grote hatchback zoals voorganger DS 5 dat was, maar een sedan!

Het mag geen verrassing heten dat de DS 9 een groot deel van zijn technische basis én de hoofdlijnen van zijn koets deelt met de Peugeot 508, toch zijn er aan het uiterlijk van de DS 9 grote verschillen met zijn concerngenoot te vinden. Dat gaat verder dan aanpassingen aan de voor- en achterkant, hoewel ook die zijdes van deze nieuwe DS interessant zijn. De DS 9 heeft een voorzijde met kenmerkende DS-kijkers en ook de grille die ertussen is geplaatst is met zijn vorm en chromen afwerking typisch een model van Groups PSA's automerk met de meeste glimmers. Net als bij de 3 Crossback én de Peugeot 508 het geval is, wordt het front aangekleed met verticale ledstrips. Opvallend is ook de aluminium sierstrip die in het verlengde van het op de snuit geplaatste DS-beeldmerk over de lengte van de motorkap loopt. Aan de achterzijde zien we verlichtingsunit met de typische DS-lichtsignatuur, exemplaren die een plekje krijgen boven aluminium sierstrips die niet alleen ver de hoek om lopen, maar ook over de gehele breedte van het achterste gaan. Met die achterklep is iets bijzonders aan de hand. In tegenstelling tot de 508 is de DS 9 namelijk geen liftback, maar een sedan en dat betekent dat de achterruit en de kofferklep dus van elkaar gescheiden zijn. Bovenaan de achterruit zien we aan weerszijden van DS' nieuwkomer extra verlichtingsunits, duidelijk een knipoog naar de kegelvormige elementen die de oer-DS op die plek had.

Meer dan een Peugeot 508

Ook van opzij bezien is de DS 9 een interessante verschijning. Hoewel het silhouet van de 508 waar de auto zijn EMP2-basis mee deelt duidelijk zichtbaar is, valt op dat de auto langer oogt dan zijn familielid. Dat is dan ook het geval. Waar de 508 zich uitstrekt over een afstand van 4,75 meter, is de DS 9 met zijn lengte van 4,93 meter maar liefst 18 centimeter langer. Ook de wielbasis van de DS 9 is groter dan die van 508. De afstand tussen voor- en achteras is bij de DS 9 namelijk 10 centimeter groter dan die van de Peugeot 508 en ligt op 2,90 meter. Hoewel je wellicht zou vermoeden dat de DS 9 dan gebaseerd is op de Chinese verlengde Peugeot 508, de 508L, is dat niet het geval. De Chinese 508L, net als de DS 9 óók een auto met sedankont, is met zijn lengte van 4,86 meter namelijk 5 centimeter korter dan de DS 9 en ook de wielbasis van deze nieuwe DS komt niet overeen met die van de 508L (2,85 meter). Wat de DS 9 en de 508L dan wél weer met elkaar gemeen hebben, is het feit dat de portieren niet raamstijlloos zijn zoals bij de reguliere 508. De DS 9 onderscheidt zich ook met zijn handgrepen van de 508, bij de DS 9 zijn die in de koets verzonken.

Motoren

DS laat vooralsnog alleen foto's zien van een DS 9 met 'E-Tense'-badges, en dat is niet voor niets. Onder het E-Tense-label voert het merk namelijk zijn geëlektrificeerde versies en op stekkergebied heeft de nieuwe Franse sedan dan ook heel wat te bieden. Zo komt de DS 9 in eerste instantie alleen beschikbaar met de plug-in hybride aandrijflijn die we van onder meer de 508 en 3008 kennen. Deze plug-in hybride met een systeemvermogen van 225 pk beschikt over een 180 pk sterke 1.6 PureTech-benzinemotor die gekoppeld is aan een 110 pk sterke elektromotor. Het accupakket heeft een capaciteit van 11,9 kWh en daarmee moet de DS 9 zo'n 40 tot 50 kilometer elektrisch kunnen afleggen. De topsnelheid ligt in elektromodus op 135 km/h. De transmissie is een automaat met acht versnellingen.

Stekkerfans kunnen hun hart ophalen aan de DS 9, want het blijft niet bij die ene plug-in hybride aandrijflijn. DS spreekt namelijk over de komst van een voorwielaangedreven plug-inversie met 250 pk en een grotere actieradius dan de hierboven omschreven aandrijflijn. Daarnaast wordt het motorenaanbod op termijn uitgebreid met een vierwielaangedreven plug-insmaak met een systeemvermogen van 360 pk. Wie geen plug-in wenst, kan in een later stadium kiezen voor een 225 pk sterke reguliere 1.6 PureTech-benzineversie die ook uitgerust is met een achttraps automaat. Voor een dieselmotor hoef je vooralsnog niet bij DS aan te kloppen voor een 9.

Uitrusting

Geen nieuwe forse Franse sedan zonder een passage over verwennerij van de inzittenden. DS geeft de 9 namelijk een volledig met nappaleer bekleed dashboard, fraai ogende stoelen, een Alcantara-hemelbekleding én met leer beklede portiergrepen en zonnekleppen en kristalvormige touchknoppen. De achterbank is elektrisch verwarm- en koelbaar en heeft een massagefunctie. De achterpassagiers profiteren van een middenarmsteun waar niet alleen USB-aansluitpunten, maar ook de bedieningselementen voor onder meer de massagestoelen en de welkomstverlichting zijn te vinden. Onder het kopje 'DS Inspiration' biedt vDS een reeks personaliseringsmogelijkheden en interieurthema's, thema's die vernoemd zijn naar wijken in Parijs. De absolute topversie is de DS Inspiration Opéra. DS spreekt verder over de beschikbaarheid van een Focal Electra-audiosysteem met veertien luidsprekers.

Tech

Net als de DS 7 Crossback beschikt de 9 over DS Active Scan Suspension, een systeem waarbij een camera in samenwerking met sensoren bij de wielen veranderingen in het wegdek registreert. De auto kan daar vervolgens op anticiperen door de stuurhoek nipt te veranderen, remingrepen uit te voeren of de vering of demping aan te passen, wat het comfort ten goede zou komen. Met DS Drive Assist kan de 9 semi-autonoom aan de gang op de snelweg. De auto blijft op de snelweg netjes in het midden van de rijstrook en kan met zijn adaptieve cruisecontrol ook helemaal tot stilstand worden gebracht. Fijn voor in de file. Het systeem kan vanaf 30 km/h worden ingeschakeld en is vervolgens actief tussen de 0 en 180 km/h. Met DS Park Pilot is de DS 9 in staat zichzelf te parkeren, of dit nu parallel aan de rijbaan of overdwars is. Meer tech komt in de vorm van DS Night Vision (nachtcamera), een vermoeidheidsassistent, actieve ledkijkers (Active Led Vision) en DS Smart Acces, een systeem waarmee je onder meer je smartphone kunt gebruiken om de auto te vergrendelen en ontgrendelen.

De DS 9 wordt in China gebouwd, maar zal wel gewoon in Europa in de verkoop gaan. Prijzen en een exact introductiemoment zijn vooralsnog niet bekend. De 9 is niet het enige nieuws van DS in Genève. Zo brengt het merk ook nog een splinternieuw studiemodel mee, een auto die mogelijk vooruitblikt op een volledig nieuwe DS 4 (Crossback).