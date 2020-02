Nieuwe DS 4 op komst!

Citroën voegde in 2010 de DS 4 aan zijn internationale modellengamma toe, een hatchback op basis van de toen actuele Citroën C4 die net als de overige DS-modellen van het merk vanaf 2015 simpelweg onder de merknaam DS werd gevoerd. De toen simpelweg DS 4 geheten hatchback kreeg er vanaf die 'merkwissel' ook een opgehoogd en van 'cross-over-achtig' bumperwerk voorziene broer bij: de DS 4 Crossback. Het tweetal hield het tot 2018 op de Nederlandse markt vol en kort daarna had DS op modelgebied weinig meer in de melk te brokkelen. Inmiddels is de DS 3 opgevolgd door de DS 3 Crossback en heeft het merk met de DS 7 Crossback een behoorlijke SUV bijgekregen, maar uitgebreid is het gamma van DS nog niet. Straks komt er toch écht een derde model bij. Onze spionagefotograaf heeft namelijk de volledig nieuwe '4' voor de lens gekregen.

De hatchback op deze foto's hangt fanatiek in de plakkers, maar de vorm en indeling van de verlichting aan zowel voor- als achterzijde laat er geen twijfel over bestaan: dít is een DS. Het formaat én de algehele vorm van de auto maken duidelijk dat we hier een volledig nieuwe DS 4 voor ons hebben. De wielkastranden vertonen geen reliëf en ook het bumperwerk oogt, hoewel afgeplakt, redelijk conventioneel. Kijk niet gek op als Citroën ook van deze nieuwkomer een Crossback-variant op de markt brengt die wél over zaken ls kunststof wielkastranden en skidplates beschikt. Die avontuurlijker ingestelde variant komt daarbij waarschijnlijk ook iets hoger op zijn poten te staan.

Op technisch vlak deelt deze nieuwe Fransman zeer waarschijnlijk zijn techniek met de straks nieuwe generatie van de Peugeot 308 en Opel Astra. Reken in ieder geval op de komst van een plug-in hybride en ook een elektrische 'E-Tense'-versie valt niet uit te sluiten. Later dit jaar verwachten we meer van deze hagelnieuwe DS te zien. Verwar de oude DS 4 overigens niet met de DS 4 S, een hatchback die DS tussen 2015 en 2019 in China verkocht.