DS 9 - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Het is alweer ruim twee jaar geleden dat voor het laatst een model van DS de revue passeerde in deze rubriek. Tijd om daar verandering in te brengen met niet bepaald het minste model van het Franse luxemerk: de DS 9. Hoe is het gesteld met de standaarduitrusting van de grootste sedan van Stellantis in Europa? We pakken de configurator er eens bij.

DS 9 E-Tense 225 Performance Line+

€ 57.890

Met zijn silhouet vertoont de DS 9 duidelijke gelijkenissen met de Peugeot 508 Berline, waarmee hij zijn EMP2-platform deelt. Toch verschilt de DS 9 op een aantal punten fundamenteel van zijn Franse familielid. Om te beginnen meet hij 4,93 meter in de lengte, 18 centimeter meer dan de Peugeot. Zijn wielbasis is met 2,90 meter 10 centimeter langer. Ook is de DS 9 in tegenstelling tot de 508 een sedan, wat betekent dat de kofferklep en de achterruit van elkaar gescheiden. Bij de 508 scharniert de achterruit mee omhoog. Daarnaast heeft de DS 9 onder meer een unieke grille, zijn de lichtunits en bumpers anders vormgegeven en zitten er boven de achterruit aan weerszijden knipperlichtjes; een knipoog naar de DS van weleer.

Het motorenaanbod is overzichtelijk, want de DS 9 is er vooralsnog alleen als plug-in hybride E-Tense 225 met een systeemvermogen van, jawel, 225 pk. De DS 9 heeft een accupakket met een capaciteit van 11,9 kWh, waarmee een theoretische puur elektrische actieradius van 50 kilometer mogelijk moet zijn. Sterkere versies met een vermogen tot 360 pk, hetzelfde aantal als in de 508 PSE, zitten in de pijplijn, maar zijn vooralsnog niet vertegenwoordigd op de prijslijst. De basisprijs van de DS 9 blijft met € 57.890 onder de 60 mille, maar hij is wel € 12.090 duurder dan de goedkoopste 508 met dezelfde aandrijflijn.

'Sportieve' inslag

Geen wieldoppen of halogeen-verlichting op de DS 9. Nee, de Franse schone zit in de basis al behoorlijk goed in zijn spullen. De 'basisuitvoering' is de Performance Line+. Gezien de naam zou je een sportieve inslag verwachten, maar dat is eigenlijk maar ten dele zo. De Performance Line-badges op de achterklep en de flanken verraden hem vooral. De raamlijsten en de omlijsting van de koplampen en achterlichten zijn namelijk verchroomd, waarmee de Performance Line+ zich in dat opzicht niet onderscheidt van de duurdere Rivoli+, die voor € 60.790 in de prijslijst staat. Je kunt hem overigens wel herkennen aan de zwarte grille. Verder heeft de DS 9 standaard een zwart dak en zwarte buitenspiegels, waarvan de voet wel in de carrosseriekleur is gespoten. De sedan rolt op 19-inch lichtmetalen wielen die op de Performance Line+ deels zwart gespoten zijn én een rood naafkapje hebben.

In ieder geval hoef je bij het bestellen van de DS 9 niet lang te tobben over de wielen of de kleur, want er zijn geen andere wieldesigns leverbaar en het aantal kleuren is op één hand te tellen. Blanc Nacré is standaard, de andere lakken hebben een meerprijs van minimaal € 1.000. Andere zaken waarvoor je niet bij hoeft te betalen zijn parkeersensoren voor en achter met achteruitrijcamera, een licht- en regensensor, Keyless Entry en het DS Active Led Vision, inclusief draaiende elementen in de koplampen. Ook de DS Active Scan Suspension is standaard, waarbij de demping anticipeert op oneffenheden in het wegdek. Liefhebbers van het hydraulische veersysteem op de DS van weleer komen wellicht enigszins bedrogen uit: dat zit er namelijk niet op.

Alcantara overal

In het interieur manifesteert de Performance Line+ zich wat nadrukkelijker dan aan de buitenkant van de DS 9. Alcantara is het toverwoord. Niet alleen de stoelen zijn ermee bekleed, ook een aanzienlijk deel van het dashboard en de middentunnel is in het materiaal gehuld. Daarnaast zijn aluminium pedalen standaard aanwezig. Voor wie het onderscheid nog niet duidelijk genoeg is, zit er ook nog een Performance Line-badge op het dashboard. Een ander leuk detail is het BRM-klokje op het dashboard, waarvoor je niet hoeft bij te betalen. De stoelen moet je echter wel handmatig verstellen. Pas op de duurdere Rivoli+ zijn de zetels elektrisch verstelbaar en hebben ze ook meer instelmogelijkheden en een massagefunctie. Stoelverwarming is dan wel weer inbegrepen. Om de praktische bruikbaarheid te vergroten is de achterbank standaard in delen neerklapbaar en zit er een skiluik in.

Op digitaal gebied zit de DS 9 van meet af aan goed in zijn spullen. Het digitale instrumentarium van 12,3 inch en een touchscreen van 12 inch zijn verantwoordelijk voor de informatievoorziening. DAB+, navigatie met DS Connected Services en Apple CarPlay/Android Auto zijn daarbij inbegrepen. Ook is een draadloze oplaadmogelijkheid voor de smartphone aanwezig. De klimaatregeling is in principe verdeeld over twee zones, waarbij je de auto ook op afstand kunt voorverwarmen via de smartphone. Op het gebied van veiligheidsvoorzieningen kun je altijd rekenen op een dodehoekassistent, Active Safety Brake, Lane Keeping Assist en verkeersbordenherkenning.

Voor adaptieve cruisecontrol moet je dan wel weer bijbetalen. Die zit in het Pack Safety, waarbij de auto voor €1.550 eveneens semi-autonoom kan rijden en de bestuurder waarschuwt bij vermoeidheid. Een andere opvallende optie is de nachtzichtassistent DS Night Vision voor € 1.700. Besteed je het parkeren graag uit, dan kun je voor € 1.050 de DS Park Pilot aankruisen. Voor muziekliefhebbers kan het Focal Electra-audiosysteem à € 1.200 wellicht een interessante optie zijn. Voor meer licht in het interieur is er een schuif-/kanteldak beschikbaar tegen een meerprijs van € 1.300. Daar houdt het voor de dure opties wel op. Kleinere dingen die je nog kunt bestellen zijn klimaatcontrole achterin (€ 300), een elektrische achterklep (€ 500) en een asbak voor € 50. Heel veel extra opties zijn er niet op de Performance Line+. Voor eerder genoemde zaken als lederen bekleding en een massagefunctie voor de voorstoelen zul je je moeten wenden tot de Rivoli+. Dan krijg je de adaptieve cruisecontrol er overigens ook meteen bij.