DS 9 als E-Tense 250 en E-Tense 4x4 360

De DS 9 staat net een halfjaar bij de dealers, maar DS gooit nu al het complete gamma om. De aanvankelijk gepresenteerde E-Tense 225 maakt daarbij plaats voor twee nieuwe uitvoeringen, die meer vermogen bieden, verder komen op stroom en in één geval zelfs over vierwielaandrijving beschikken.

Dat het niet bij de DS 9 E-Tense 225 zou blijven, was vanaf het begin bekend. DS besluit nu echter om die uitvoering maar helemaal te laten varen, waarmee de ‘225’ wordt toegevoegd aan het groeiende lijstje van auto’s en uitvoeringen die slechts kort zijn geleverd. In plaats van de plug-inhybride die eind 2020 op de prijslijst verscheen, krijgen we nu een DS 9 E-Tense 250 en een DS 9 E-Tense 360 voorgeschoteld.

Grotere accu

Wie een beetje thuis is in de typenamen van het voormalige PSA, weet dat de nieuwe versies een stuk krachtiger zijn. De ‘250’ lijkt nog het meest op de uitgaande 225, maar levert 25 pk meer vermogen. Dat komt onder meer doordat de PureTech-benzinemotor in het geheel nu geen 180, maar 200 pk levert. De vooras wordt ook aangedreven door een elektromotor van 110 pk en dat levert het systeemvermogen van 250 pk op. Bovendien groeit de accu van de plug-inhybride van 11,9 naar 15,6 kWh. De beloofde actieradius op stroom stijgt daarmee van 50 naar 60 km. Sneller is deze versie natuurlijk ook: de sprint van 0 naar 100 neemt nu geen 8,3, maar 8,2 seconden in beslag. Houd je vast!

360

De DS 9 E-Tense 4x4 360, zoals hij voluit heet, gaat nog een stap verder. Ook hier levert de viercilinder Puretech-benzinemotor 200 pk. Naast een elektromotor op de vooras – 113 pk sterk – is er echter ook een exemplaar dat de achterwielen aandrijft. Het gevolg: vierwielaandrijving en een totaal vermogen van 360 pk, een record voor DS. Om de kracht in goede banen te leiden, krijgt de DS 9 ‘360’ onder meer een grotere spoorbreedte, grotere remschijven, een aangepast onderstel en 20-inch lichtmetaal mee. De actieradius blijft wel wat achter bij de minder krachtige versie: DS belooft slechts 40 km voor dit model. Dat komt enerzijds door de grotere wielen, maar vooral doordat hier nog wél de 11,9 kWh-accu wordt gebruikt. Wie vooral snelheid zoekt, zit wel goed bij deze versie. DS belooft een 0-100-sprint in 5,6 seconden, terwijl je met een top van 250 km/h aardig meekomt op de Autobahn.

Prijzen

Met de nieuwe aandrijflijnen komt de vanafprijs van de DS9 iets hoger te liggen. In plaats van €57.890 kost de eenvoudigste DS 9 nu €59.890, maar daarvoor krijg je dus wel meer kracht en een groter elektrisch bereik. Net als voorheen staat er voor de basisprijs een Performance Line+ klaar, met de uitrusting die al eerder op deze site uitgebreid is beschreven. De DS 9 E-Tense 360 is met €69.890 precies €10.000 duurder. Behalve de Performance Line + zijn alle DS 9-versies er alleen als Rivoli+, een meer op luxe gerichte uitvoering. Deze kost als 250 €62.790 en als 360 – logisch - €72.790. In beide gevallen is het nog wel mogelijk om de prijs met opties flink op te stuwen.

Te duur? Geen nood: DS meldt dat de ‘oude’ 225-uitvoering voorlopig nog wel uit voorraad leverbaar is. De korting op die auto kan volgens het merk oplopen tot €3.350.