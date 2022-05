Drukker op de weg, maar nog iets rustiger dan vlak voor corona

Je hebt vast al gemerkt dat het inmiddels weer 'ouderwets druk' is op de weg. De filezwaarte is inderdaad bijna op het niveau van vlak voor corona, maar toch is het nog steeds ietsje rustiger dan in 2019.

Het opheffen van het thuiswerkadvies is voor veel mensen kennelijk het startschot geweest om weer veel op kantoor te gaan werken. Als we naar de cijfers over de filezwaarte (de lengte van de files maal de duur ervan) kijken, was het aan het begin van dit jaar niet veel drukker op de weg dan in 2021. Vanaf februari werd duidelijk dat de filezwaarte omhoogging en die beweging is versterkt toen het thuiswerkadvies kwam te vervallen. Volgens de verkeersdienst van de ANWB zit Nederland qua filezwaarte nu op het niveau van 2018. Vergeleken met het laatste jaar voor de coronaperiode is het nog altijd zo'n 20 procent rustiger op de weg.

In april was de terugkeer van het filespook echt duidelijk. "Het is in april een stuk drukker geworden, met een filezwaarte die viermaal zo groot is als dezelfde periode vorig jaar", zegt Edwin Gerritsen van de ANWB Verkeersinformatie in gesprek met NU.nl. Hij ziet dat het met name in Zuid-Holland en Noord-Brabant weer ouderwets druk is op de weg. Rond Rotterdam is het de afgelopen maanden eigenlijk steevast drukker geweest. De relatieve rust rond Amsterdam is wat Gerritsen betreft een opvallend gegeven.