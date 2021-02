Donkervoort biedt D8 GTO JD-70-upgrades los aan

De Donkervoort D8 GTO werd in 2011 gepresenteerd en betekende een grote stap in de geschiedenis van Donkervoort. Met z’n stevig gegroeide buitenmaten, gemene koplampen en bizarre prestaties ging de GTO in elk opzicht een stuk verder dan z’n voorgangers.

Nu is het bij een in zeer kleine aantallen gebouwde en tijdloze auto als de Donkervoort even onhaalbaar als onnodig om iedere paar jaar met een compleet nieuw model te komen. Daarom kiest Donkervoort er sinds de introductie van de D8 GTO voor om het model jaarlijks in een nieuwe vorm te presenteren. De auto gaat dan verder in die vorm, totdat er een jaar later weer een aangeklede, opgepepte of anderszins gemoderniseerde variant klaarstaat.

In 2020 was Donkervoort extra druk, want toen stonden ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van oprichter Joop Donkervoort de D8 GTO JD-70, D8 GTO JD-70 Bare Naked Carbon en D8 GTO JD-70 R klaar.

De upgrades die van een ‘normale’ D8 GTO een JD-70 maken, zijn nu ook beschikbaar voor de gelukkigen die al een D8 GTO rijden. Geïnteresseerde kunnen daartoe naar hartenlust struinen in een speciaal daarvoor opgestelde brochure. Die kent de onderdelen ‘Interior and Design’, ‘Performance’, ‘Safety’ en – jawel – ‘Comfort’. In die laatste categorie vinden we onder meer een windscherm, een achteruitrijcamera en instelbare stuurbekrachtiging. Wie alles wil zien, kan het betreffende document hier bekijken.