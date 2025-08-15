Dolle boel in carwash-video’s ‘is niet zonder gevaar’

Bovag waarschuwt voor een opvallende trend die momenteel honderdduizenden views trekt op TikTok. Daarbij gaan vooral vrouwen naar een carwash, maar niet om de auto te wassen: ze spuiten elkaar nat en dansen in sop op de motorkap. Daar zitten risico’s aan die je misschien niet verwacht.

De zogenoemde ‘carwashtrend’ bestaat al langer, maar duikt de afgelopen dagen weer veelvuldig op. Vooral ook in Nederland, wellicht in het kader van verkoeling met het warme weer. In de meeste video’s zie je vriendinnen of stelletjes naar een carwash gaan, om van alles te doen behálve de auto wassen.

Ze maken elkaar nat met de hogedrukspuit, zepen elkaar in met een borstel en springen, twerken en glijden op de motorkap en het dak. Een enkeling gebruikt het lijf van de ander als een grote spons om de lak op te wrijven. De tiktokkers zetten er verschillende liedjes onder, maar het vaakst hoor je Lights van Ellie Goulding.

"Wat is het doel?" vraagt iemand zich bij een van de video’s af. Diegene is vast geen graag geziene gast op feestjes, grapt de maker. Want het doel is duidelijk puur om lol te hebben en views te scoren op TikTok. Dat lukt, want mensen vinden de beelden grappig én menig man wil zijn auto ook weleens op deze manier gewassen zien worden.

Sommigen reageren meer praktisch en merken op dat de auto’s niet bepaald schoon worden, dat een sprong op de motorkap zomaar een deuk kan veroorzaken en vragen zich af hoe je hierna drijfnat weer instapt. Veel anderen vinden het er vooral jaloersmakend leuk uitzien en willen het ook doen, maar daar moeten ze volgens Bovag mee uitkijken.

"Het ziet er misschien geinig uit, maar er zitten wel wat risico’s aan”, waarschuwt een woordvoerder van de brancheorganisatie. "De druk die op zo’n hogedrukspuit staat, moet je niet onderschatten. Die wil je niet op je lijf zetten.”

Deelnemers kunnen bij hun capriolen zomaar wat water binnenkrijgen, terwijl dat bij de carwash niet is bedoeld om te drinken. "Hoewel het om gefilterd leidingwater gaat, is het niet hetzelfde water dat uit de kraan komt”, aldus de woordvoerder. "En die shampoos zijn niet bedoeld om je haar mee te wassen.”