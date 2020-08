Doek valt voor Lincoln MKZ

Het gerucht dat Lincoln dit jaar een dikke rode streep door de MKZ zou zetten, gonsde al even door de wandelgangen. Nu is bekend dat het laatste exemplaar op 31 juli het levenslicht zag en dat betekent dat de productie van het model is stopgezet.

De automarkt telt niet alleen een steeds groter aantal EV's, ook het aandeel dat cross-overs en SUV's in de verkopen hebben, wordt met het jaar groter. Enerzijds komen er meer hoogpotigen bij, anderzijds knippen diverse fabrikanten conventionele sedans uit hun modellengamma's. Zo levert Ford in de Verenigde Staten al geen enkele sedan meer en met het verdwijnen van de MKZ moet ook premiumbroer Lincoln het straks zonder vierdeurs stellen. Eerder dit jaar werd namelijk bekend dat ook de grotere Continental dit jaar uit het leveringsgamma van Lincoln wordt gewipt. De twee sedans zijn kortstondig nog leverbaar, al kun je de MKZ alleen nog uit voorraad krijgen. Na het afzwaaien van de twee sedans heeft Lincoln enkel nog SUV's in het gamma: de Corsair, Nautilus, Aviator en Navigator.

De MKZ is een sedan met een voor Nederlanders ietwat ongelukkige naam. De eerste generatie van de auto werd in feite al in 2004 aan de wereld voorgesteld. In dat jaar lanceerde Lincoln tijdens de New York International Auto Show namelijk de Zephyr, een sedan die in 2007 onder het mes ging en die vanaf dat jaar als MKZ door het leven ging. In 2012 stelde Lincoln de tweede generatie aan de wereld voor tijdens de North American International Auto Show. Die inmiddels aan de Mondeo gerelateerde sedan werd in 2015 gefacelift en behoort nu dus tot het Lincoln-verleden.