Dodge Hornet: Amerikaanse broer Alfa Romeo Tonale

Binnen Stellantis is Dodge een bijzonder merk. Het internationale leveringsgamma van Dodge is namelijk enerzijds oud en anderzijds totaal niet eigen. Het merk levert auto's als de Challenger en Charger, spierbundels die meermaals zijn opgefrist maar in de basis uit achtereenvolgens 2008 en 2010 stammen. In onder meer thuisland Verenigde Staten voert Dodge ook nog de Durango, een SUV die met geboortejaar 2011 niet veel jonger is. Daarnaast levert Dodge her en der modellen die stiekem helemaal geen Dodge zijn. We noemen de op de Mitsubishi Attrage (Space Star 'sedan') gebaseerde Attitude, de op de Tipo Sedan gebaseerde Neon en de nieuwe Journey die zijn basis met een Chinese SUV deelt. Binnenkort voegt Dodge nog een auto aan zijn portfolio toe die maar weinig met Dodge te maken heeft: de Hornet.

De Dodge Hornet die je op deze spionagefoto's ziet, deelt namelijk overduidelijk zijn basis met de Alfa Romeo Tonale. Sterker nog, het ís een Alfa Romeo Tonale. Maar dan eentje waar de Alfa-kenmerkende Scudetto-grille is uitgesloopt om plaats te maken voor een conventionele horizontale semi-dichte koelsleuf. De Dodge Hornet krijgt daaronder een eigen voorbumper met grote openingen en aan weerszijden in carrosseriekleur uitgevoerde verticale elementen. De bekende telefoonschijfwielen van Alfa zijn op dit testexemplaar gewoon van de partij en ook aan de indeling van de koplampen en achterlichten tornt Dodge niet.

Net als de Tonale lijkt ook de Hornet gewoon in Italië geproduceerd te gaan worden. De Amerikaanse consument lijkt straks dus uit twee versies van dezelfde SUV te kunnen kiezen. Alfa Romeo gaat de Tonale zelf namelijk ook in de Verenigde Staten voeren. Naar Nederland komt de Hornet natuurlijk niet.

Modelnaam Hornet ken je waarschijnlijk van de gelijknamige Hudson uit de jaren 50. Hudson smolt medio jaren 50 samen met American Motor Company (AMC). Uiteindelijk kwam AMC - na een omweg via Renault - in bezit van Chrysler, wat verklaart hoe modelnaam Hudson uiteindelijk bij Fiat Chrysler Automobiles en nu dus bij Stellantis is beland. Chrysler toverde in 2006 nog een Hornet geheten concept-car uit de hoge hoed. Een van dat studiemodel afgeleid productiemodel zou uiteindelijk samen door Chrysler en Nissan gebouwd gaan worden, maar zover is het nooit gekomen.