Dodge Hornet: tweelingbroer van Alfa Romeo Tonale

Alfa Romeo gaat de Tonale ook in de Verenigde Staten verkopen, maar de Amerikaanse consument die niets met Alfa heeft kan de Tonale ook in de showroom van een ander merk vinden. Dit is de Dodge Hornet en dat is namelijk weinig meer dan een ver-Dodge-te Tonale!

Het leveringsgamma van Dodge bestaat voornamelijk uit behoorlijk op leeftijd geraakte modellen. Zo stammen de Challenger en Charger achtereenvolgens al uit 2008 en 2010 en draait de Durango ook al tien jaar mee. Een nieuw model kan het Amerikaanse leveringsgamma van Dodge wel gebruiken en dus trekt Dodge de Tonale uit het magazijn van voormalig FCA- en tegenwoordig Stellantis-stalgenoot Alfa Romeo.

Je hoeft bepaald geen kenner te zijn om aan de Dodge Hornet te zien dat het in feite gewoon een Alfa Romeo Tonale is. Dodge trekt de Alfa-kenmerkende Scudetto-grille van het front en zet er een meer gebruikelijke horizontale gleuf voor in de plaats. Onder het rooster dat zich direct tussen de koplampen bevindt, vinden we een tweede brievenbus in de voor de Hornet aangepaste voorbumper. Lager in de neus zit nog een grote opening met - je raadt het al - aan weerszijden nóg twee openingen.

Niet alleen de grille en bumpers zijn anders, ook de koplampen zijn met een Dodge-sausje overgoten. Ze hebben een andere indeling dan de units die Alfa Romeo op de Tonale schroeft. Dodge geeft de Hornet een nieuwe motorkap met ook daarin koelopeningen en past ook de achterlichtpartij aan. Ook hier geldt dat de vorm van de lichtunits gelijk is aan die van de Tonale, maar dat de invulling helemaal anders is. Opvallend hierbij: in tegenstelling tot bij de Tonale is het merklogo dat zich tussen de twee optisch met elkaar verbonden achterlichten bevindt achterop de Dodge Hornet wel verlicht. De achterbumper wijkt dan weer nauwelijks af van het exemplaar achterop het Italiaanse origineel.

Vanbinnen zijn de Tonale-genen duidelijk waarneembaar, al is het Hornet-dashboard net als het uiterlijk van de SUV ook overgoten met een Dodge-sausje. De ronde ventilatieroosters van de Tonale maken plaats voor rechthoekiger vormgegeven exemplaren en ook is het deel van het dashboard tussen het infotainmentscherm en het rechter luchtrooster anders van vorm. Onder het infotainmentscherm vinden we tevens anders gevormde ventilatieroosters. Het deel dat de middentunnel met de middenconsole verbindt wordt bij de Hornet ook op andere wijze opgevuld.

Goes Like Hell

Dodge introduceert direct een conceptuele versie van de Hornet waarmee het merk vooruitblikt op een extra sportieve variant. Die heet Hornet GT GLH en is wat naamgeving betreft een knipoog naar de Omni GLH, waarbij de drie losse letters staan voor Goes Like Hell. Gaat als de brandweer dus. Deze variant heeft dubbele knalpijpen, is verlaagd, staat op 20-inch lichtmetaal en komt met diverse rode details net even spannender voor de dag.

De modelnaam Hornet is onder meer bekend van de gelijknamige Hudson uit de jaren 50. Hudson werd medio jaren 50 deel van American Motor Company (AMC). Uiteindelijk kwam AMC - na een omweg via Renault - in handen van Chrysler. Dat verklaart op zijn beurt hoe de modelnaam Hornet uiteindelijk bij Fiat Chrysler Automobiles en nu dus bij Stellantis belandde. Chrysler liet in 2006 nog een Hornet concept-car zien. Een van dat studiemodel afgeleid productiemodel zou uiteindelijk samen door Chrysler en Nissan gebouwd gaan worden, maar zover is het nooit gekomen.

Dodge is in de recente geschiedenis bekend met het lenen van auto's van andere modellen. Zo is de Dodge Attitude stiekem een Mitsubishi Attrage (Space Star 'sedan') en de Dodge Neon is feitelijk een Fiat Tipo Sedan. De nieuwe Journey die Dodge in Mexico verkoopt is weer een Chinese SUV.