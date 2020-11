Dodge Durango aangescherpt

Dodge heeft de Durango vernieuwd. De concurrent van auto's als de Jeep Grand Cherokee en Ford Explorer is niet alleen vanbuiten, maar ook vanbinnen bijgewerkt. In Nederland is de Durango overigens niet verkrijgbaar, maar dat maakt de SUV niet minder interessant.

Dodge is heer en meester in het succesvol uitknijpen van oude modellen. De Durango stamt namelijk al uit 2010 en gaat nu voor de zoveelste keer onder het mes. Geloof het of niet, met zijn leeftijd van tien jaar is de Durango het jongste model dat Dodge in de Verenigde Staten aanbiedt. De huidige Challenger kwam in 2011 op de markt, maar die auto deelt zijn platform gewoon nog met zijn in 2006 gepresenteerde voorganger. Hoe ziet de rest van het leveringsgamma er uit? Dodge heeft de in 2008 gelanceerde Challenger en de alleen nog uit voorraad leverbare Journey en Grand Caravan op de Amerikaanse menukaart staan. De Journey werd tot 2011, negen jaar geleden, ook in Nederland geleverd. De Grand Caravan kennen we in Nederland ook. Hier werd -ie immers nog tot 2016 als Lancia Voyager en ervoor als Chrysler geleverd. Terug naar de Durango, het jongste model van Dodge is namelijk gemoderniseerd.

De ruim 5 meter lange Durango krijgt een gewijzigde neus waarin plattere koplampen met een andere indeling samen met een herziene grille het beeld bepalen. De grille wordt aan de onderzijde optisch ingeduwd door de eveneens vernieuwde voorbumper. De aanpassingen aan de achterzijde zijn verwaarloosbaar. Interessanter is het dashboard, dat gaat namelijk compleet op de schop. Dodge geeft de Durango een compleet nieuw dashboard, al blijven het stuurwiel, de deurpanelen en de middentunnel ongewijzigd. Het infotainmentscherm is met een diameter van 10,1 inch een stuk breder en wordt aan zowel linker- als rechterzijde vergezeld door nieuwe ventilatieroosters. De complete knoppenbrei onder het inforainmentscherm is nieuw, hetzelfde geldt voor het instrumentarium en de ventilatieroosters.

Dodge levert de gefacelifte Durango met 299 pk en 353 Nm sterke 3.6 V6 én met een 5.7 V8 die 365 pk en 529 Nm ophoest. Daarboven staat een 6.4 V8 met een vermogen van 644 pk en 637 Nm, krachtig genoeg om de Durango in zo'n 4,5 tellen naar de 100 km/h te jagen. Blijft het daarbij? Welnee. Puur en alleen in modeljaar 2021 levert Dodge namelijk een machtige Durango SRT Hellcat. Inderdaad, met 720 pk en 875 Nm sterke Hellcat V8 die Dodge ook in de Challenger en Charger lepelt. De krachtigste Durango sprint daarmee in zo'n 3,5 seconden naar de 100 km/h en dendert door tot de snelheidsmeter op 290 km/h staat. Met die Durango SRT Hellcat is iets bijzonders aan de hand. Die werd namelijk eerder dit jaar al gepresenteerd en was toen al overladen met het front en het interieur dat nu ook de rest van het Durango-gamma komt opfrissen. De vanafprijs van de Duango met 3.6 V6 ligt omgerekend op zo'n € 26.200. De machtige Durango SRT Hellcat staat omgerekend vanaf € 68.500 van eigenaar. Daar heb je in Nederland een nog geen 252 pk sterke BMW X3 voor ...