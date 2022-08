Dodge Charger uit 1970 deels opnieuw in productie

De Dodge Charger uit 1970 is zeer geliefd onder muscle car-liefhebbers, maar zie nog maar eens een exemplaar te vinden die als basis kan dienen voor een flinke restomod. Dodge schiet zelf graag te hulp. Onder licentie gaat de Dodge Charger uit dat jaar namelijk weer in productie. Althans, een deel ervan.

De Chargers uit de bouwjaren 1968, 1969 en 1970 spreken bij menig autoliefhebber tot de verbeelding. Die van 1969, met z'n gespleten grille, kennen de meesten ongetwijfeld nog wel van The Dukes of Hazzard. De 68'er zag er iets anders uit zonder de 'scheiding' halverwege de grille en ook de 70'er hield het bij een ononderbroken walvishaai-achtig front. Het is dat laatste ontwerp dat nu een bijzonder tweede leven krijgt.

Het is 'Dodge Speed Week', waarin onder meer de Challenger Convertible en de Hornet al zijn gepresenteerd, maar daarmee is het feest nog niet compleet. Er wordt namelijk ook gedacht aan de klassiekers van het merk. Niemand minder dan CEO Tim Kuniskis verraste in de VS tijdens een presentatie het aanwezige publiek door een Dodge Charger uit 1970 onder een doek vandaan te toveren. Wat bleek: het is een onlangs geproduceerde Charger. Althans, de body is gloednieuw en volledig uit koolstofvezel opgetrokken. Verder is de auto zo 'kaal' als het maar kan, het nieuws zit 'm namelijk in de koets. Die kun je nieuw gaan kopen (in de VS), om er vervolgens zelf mee te doen wat je wil.

De koolstofvezel Charger-koets wordt onder licentie van Dodge gemaakt door Finale Speed en aangeboden via Dodge's onderdelenverkoopkanaal Direct Connection. Wat het gaat kosten, is nog niet bekend. Reken voorzichtig op een bedrag met vijf nullen. Voor dat geld kun je misschien beter een kant-en-klare Dodge Charger uit 1970 zoeken, al is die natuurlijk een flink slag zwaarder. Met deze koolstofvezel basis en een gloednieuw Hellcat-blok (ook los te koop) kun je ongetwijfeld een veel heftiger monster creëren. Misschien iet in de geest van deze 68'er met de motor in het midden, bijvoorbeeld. Die had ook al een koolstofvezel carrosserie. Het blijft overigens niet bij de Dodge Charger uit 1970. Ook van de Plymouths Barracuda en Road Runner moeten koolstofvezel koetsreplica's op de markt komen.