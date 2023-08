Dit zijn de nieuwste Saabs die je kunt kopen

Saab is al sinds 2011 niet meer onder ons, maar toch is de nieuwste Saab die je kunt kopen formeel maar 10 jaar oud. Het blijkt het ultieme exemplaar van het ultieme model, maar we pakken meteen wat andere relatief recente Saab-pareltjes mee.

Saab is al heel lang weg, maar het merk wordt nog altijd gemist. Niet in de laatste plaats in Nederland, waar Zweedse auto’s in het algemeen als ingetogen alternatief voor de bekende Duitse producten toch wel erg in de smaak vallen. De Saabs die er nog zijn, worden daarom vaak lang gekoesterd door hun baasjes. In ‘Klokje Rond’ hadden we daar begin dit jaar nog een uitstekend voorbeeld van. Kees Schafrat kocht in 2011 doelbewust een nieuwe Saab om er zo lang mogelijk mee door te rijden, en het einde is na meer dan 500.000 kilometer nog altijd niet in zicht.

Maar wat nu als je niet al een Saab hebt, maar juist een zo nieuw mogelijk exemplaar wilt? Het antwoord op die vraag vind je – voor dit moment althans - in het onderstaande lijstje, met daarin de vijf meest actuele Saabs die op dit moment te koop staan op AutoWeek.nl!

1: Saab 9-5 2.8T Aero XWD – 2013 - € 32.450

Wacht, een Saab uit 2013? Dat kan niet, maar dit exemplaar kreeg wel pas in dat jaar zijn eerste kenteken. Formeel is hij nu dus ‘pas’ 10,5 jaar oud, en daarmee ongekend jong voor een Saab. Het is geen SportCombi, maar verder staan alle seinen op groen om deze Saab 9-5 van de laatste lichting ‘de ultieme 9-5’ te noemen. We sommen op: de allerdikste 2.8T-V6, uitrustingsniveau ‘Aero Eksclusiv’ en XWB-vierwielaandrijving met een automaat. Daarbovenop noteren we wat smaakgevoelige wielen, een opvallende achterspoiler en volgens de verkopers ook Hirsch-tuning, die het totaalvermogen op 330 pk zou brengen. Neem het ‘Nieuw Binnen’ op de openingsfoto niet al te serieus – de auto staat al op naam sinds mei 2023 – maar dit is toch echt een hele bijzondere, hele dikke Saab.

2: Saab 9-3 2.0T Turbo – 2012 - € 16.500

Nog zo’n extreem late Saab vinden we in de vorm van deze wat kleinere en minder dure 9-3, die in 2012 voor het eerst op kenteken ging. Opnieuw gaat het om een vrij dikke en krachtige versie, zij het nu met een 210 pk sterke 2.0. De oranje ‘side markers’ in de koplampen geven al weg dat het hier een Amerikaans exemplaar betreft, maar dat is zeker geen zeldzaamheid in de wereld van de relatief jonge Saabs.

3: Saab 9-3 Cabrio 2.0 Turbo – 2011 - € 24.950

Dat de Amerikaanse afkomst niet zeldzaam is, bewijst nummer 3 op deze lijst. Deze Saab 9-3 Cabrio komt oorspronkelijk uit Illinois en heeft dezelfde motor als het exemplaar hierboven, maar een heel andere carrosserie. Jawel: dit is een cabrio! Als product van de (min of meer) uitvinder van de moderne vierzits cabriolet heeft een Saab Cabrio altijd iets magisch, dus reken maar dat dit model tot in lengte van jaren in trek zal zijn. Nu ook, trouwens, gezien de stevige prijs die men er in Nijeveen voor durft te vragen. Daar staan bij Wim ter Braake overigens nog veel meer recente Saabs, waaronder die hierboven én nummer 5.

4: Saab 9-3 Cabrio 1.8T Vector – 2011 - € 23.835

Voor net iets minder dan de bovengenoemde Cabrio, staat in Deventer dit grijze exemplaar klaar. Met een wat bescheidener 1.8T-motor (stiekem een tweeliter, 175 pk) en een Europese geschiedenis. De kilometerstand van 144.904 is natuurlijk ‘peanuts’ voor zo’n auto, en dat zie je er ook aan af.

5: Saab 9-4X – 2011 - € 47.500

Wil je graag op een zo onopvallend mogelijke manier in iets heel bijzonders rijden? Dan is deze zwarte Saab 9-4X uit 2011 echt wat voor jou! De Saab 9-4X maakt ons altijd wat somber, omdat deze middelgrote SUV in theorie alles in huis had om Saab financieel weer op de rails te krijgen. De zwaar op GM-techniek gebaseerde auto (Cadillac SRX) oogt nog altijd behoorlijk fris en heeft een geliefde vorm, maar het mocht allemaal niet meer baten. Dit exemplaar is één van de grofweg 800 exemplaren die in totaal zijn gebouwd, en daarmee rijd je er exclusiever bij dan iemand in een Ferrari F40. Leuk, al wensen we je veel succes als er een 9-4X-specifiek onderdeel faalt of beschadigt. Deze SUV is met zijn V6, vierwielaandrijving, top-uitrusting en lage kilometerstand ook meteen de duurste auto uit de lijst, maar dat is dus te verklaren.