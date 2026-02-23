Er zijn in de loop der jaren heel wat bijzondere Saabs verschenen en eigenlijk hoef je niet eens in het heel obscure hoekje van de Saab-geschiedenis te duiken om opmerkelijke creaties te zien. Toch doen we dat nu even. We danken AutoWeek-lezer Bert Geuze voor het toesturen van deze twee foto's uit 1996. Daarop zien we een Saab die onmiskenbaar vleugjes van bekende Saabs heeft, maar bij een nadere blik toch heel apart blijkt te zijn.

Geuze wist ons te vertellen dat de foto is gemaakt tijdens een bijeenkomst van de Saab Club in het Duitse Bad Neuenahr, nu dus bijna dertig jaar geleden. Hij wist ook dat de Saab is ontworpen en gebouwd door een Noor, aan het kenteken was te zien dat de auto (en zijn schepper) uit de omgeving van Hamar komen. Dat ligt boven Oslo. Met deze gegevens kon ons verdere speurwerk al snel de goede richting in gaan en kwamen we uit op een naam van deze bijzondere creatie: Saab CX.

Het blijkt hier volgens Saabplanet.com te gaan om een door Per Ekstrøm gebouwde auto. Inderdaad een Noor, die als schadehersteller de nodige ervaring had met het vertimmeren van koetswerk. En vertimmerd, dat is-ie. Het is in de basis een veel oudere Saab dan je misschien zou denken. Het ding begon ooit als een Saab 99 uit 1975 en er is een allegaartje aan Saab-koetsdelen op gezet. Zo zijn er vleugjes 900 Turbo en 9000. Een groot verschil met de gebruikte modellen is dat het dak een stuk lager ligt én dat de auto met zijn 3,9 meter maar liefst een halve meter korter is dan de donorauto waarmee het ooit begon. Er is heel wat gezaagd door Ekstrøm, maar ook gesleuteld. In de neus ligt eveneens een belangrijk stukje 900 Turbo: de 200 pk sterke motor. Onze Duitse collega's van AutoBild konden nog niet zo lang geleden zelfs een keer op pad met de Saab CX om het aan den lijve te ervaren.

Voor zover bekend bivakkeert de Saab CX nog altijd bij Ekstrøm, die overigens eind jaren 90 ook nog de bijzondere Saab EX bouwde. Dat was een coupé op basis van een 9000 en leek vooral op de 900 uit die tijd.