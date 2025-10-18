Dit zijn de vijf goedkoopste occasions op lpg

In Nederland rijden er minder dan 100.000 auto’s op lpg (Liquefied Petroleum Gas). Dat is niet veel, terwijl lpg best voordelig kan zijn. Het is namelijk een stuk goedkoper aan de pomp en verbrandt schoner dan benzine en diesel. We zetten de vijf goedkoopste auto's op lpg uit het occasionaanbod op onze site op een rijtje. Voertuigen die niet bestemd zijn voor particulieren of serieuze gebreken vertonen, zijn niet opgenomen in dit overzicht.

Saab 9-5 €900

We trappen af met deze Saab 9-5, die een indrukwekkende 579.791 kilometer op de klok heeft staan. De Zweed komt uit 2006 en is geleverd als benzine en later voorzien van een lpg-installatie. Het is een lpg G3-installatie, waardoor je in elk geval tot 1 januari 2027 een paar honderd euro per jaar minder kwijt bent aan motorrijtuigenbelasting dan bij een ouderwetsere lpg-installatie. De mrb op lpg-auto’s is wel hoger dan de belasting op auto’s op benzine. De wegenbelasting op de Saab bedraagt tussen de 373 en 398 euro per kwartaal.

De tweeliter-viercilinder onder de motorkap is 150 pk sterk. Die 150 Zweedse paarden zorgen ervoor dat de 9-5 volgens de fabrieksopgave in 9,8 tellen naar de honderd gaat. De topsnelheid is 215 km/h.

De Saab verbruikt volgens de fabriek 9 liter benzine per 100 gereden kilometers (1 op 11,1). Verder geldt de vuistregel dat er 10 à 15 procent meer brandstof gebruikt wordt als de auto op gas rijdt. Om het verbruik op lpg te berekenen gaan we uit van een verbruikstoename van 12,5 procent. Passen we die rekensom toe, dan wordt het lpg-verbruik 10,1 liter per 100 kilometer (1 op 9,9).

De Saab 2.0 t Arc is van allerlei luxe voorzien. Cruisecontrol, climatecontrol en een automatisch dimmende binnenspiegel, om maar een paar dingen te noemen. Verder heeft de Saab het kenmerkende sleutelgat in de middenconsole, en zijn er referenties naar de luchtvaart terug te vinden in de auto. Dat het een eigenzinnig merk was dat ook vliegtuigen bouwde, lag er bij Saab altijd dik bovenop. Het interieur zelf ziet er, ondanks dat het niet is schoongemaakt, best oké uit, als we in het achterhoofd houden dat deze auto al meer dan een half miljoen kilometer heeft gereden.

Van buiten zou je niet zeggen dat deze donkergrijze sedan al zoveel kilometers op de teller heeft, hoewel de wieldoppen er wel aftands uitzien. Het vervangen daarvan hoeft niet duur te zijn, maar zou het uiterlijk van de Saab goed doen.

De Saab 9-5 heeft geen geldige apk meer en moet dus opnieuw door de keuring. Durf je het aan en wil jij de derde eigenaar van deze Saab worden? Dan kun je terecht in het Noord-Brabantse Boxtel.

Skoda Fabia €950

Voor minder dan duizend euro kan je ook deze zilvergrijze Skoda Fabia Combi kopen. De Fabia heeft in zijn 21-jarige bestaan 369.298 kilometer afgelegd. Ook deze auto reed van origine louter op benzine, later is er een lpg-installatie ingebouwd. Het gaat om een G3-installatie, dus hij is goedkoper in de wegenbelasting dan een oudere lpg-auto. Voor deze stationwagon betaal je tussen de 196 en 209 euro per kwartaal aan motorrijtuigenbelasting.

De 1,4 liter-viercilinder levert de voorwielen van de Fabia een bescheiden vermogen van 75 pk. Daarmee versnelt de Tsjech in 14,1 seconden naar de honderd. Als je wil kan je hem doortrekken naar de 170 km/h. De Skoda is redelijk zuinig en verbruikt 6,5 liter benzine per 100 kilometer (1 op 15,4). Op lpg ligt het verbruik ongeveer op 7,3 liter per 100 kilometer (1 op 13,7).

Het interieur van de Fabia maakt een degelijke indruk, maar het is wel erg saai. De aanwezige airconditioning en cruisecontrol zijn pluspunten. Aan de buitenkant van de Skoda wordt zijn leeftijd zichtbaar. De logo’s zijn afgebladderd, de voorste kentekenplaat heeft zijn beste tijd gehad, de koplampen zijn dof en het lakwerk is op sommige plekken bij de dorpels en bij het spatbord rechtsachter niet meer in topstaat.

De Skoda Fabia heeft nog een paar maanden apk (tot 8 januari 2026). Is deze Fabia precies wat je zoekt? Dan kun je terecht in Zevenbergen in Noord-Brabant.

Opel Omega €999

De derde plaats is voor deze zwarte Opel Omega uit 2000. De Duitser heeft 454.003 kilometer gereden en beschikt over een achteraf ingebouwde lpg-installatie. Ook hier betreft het een G3-installatie. Daardoor betaal je tussen de 417 en 455 euro wegenbelasting per kwartaal.

De Opel Omega is voorzien van een automatische versnellingsbak met vier versnellingen. Deze automaat is gekoppeld aan een 2,2 liter-viercilinder die 144 pk levert. Dit vermogen gaat allemaal naar de achterwielen. Met die combinatie kun je in 11,5 seconden naar de honderd rijden. De topsnelheid van de Omega is 206 km/h. De sedan lust wel een slokje. Hij verbruikt 10,2 liter benzine per 100 kilometer (1 op 9,6). Voor lpg geldt een verbruik van ongeveer 11,5 liter per 100 kilometer. (1 op 8,7).

De bestuurder van de Omega wordt getrakteerd op ‘notenhouten’ dashboardelementen. Dat is smaakgevoelig, maar het zorgt in ieder geval voor een beetje sfeer. Verder is aan de knoppen duidelijk te zien dat deze auto al even meegaat. Airco zit er helaas niet in. Aan het exterieur van de Opel vallen vooral de forse deuken aan de linkerachterkant en rechtervoorkant op.

De auto heeft nog een apk tot 5 april 2026. Heeft deze Opel Omega je interesse gewekt, dan kun je terecht in Den Haag.

Peugeot 207 €999

Natuurlijk vergeten we ook de liefhebbers van Franse auto’s niet. Zie hier een donkerblauwe Peugeot 207 uit het jaar 2007. De Peugeot stationwagon heeft 259.136 kilometer op de klok staan. De Peugeot is net als de andere auto’s in dit lijstje nooit af fabriek als lpg geleverd. De achteraf ingebouwde installatie is er een van het soort G3. Om met de 207 gebruik te maken van de openbare weg moet je elke drie maanden tussen de 240 en 257 euro aan mrb overmaken.

Het betreft hier een Peugeot 207 met onder de motorkap een 120 pk sterke 1,6 liter-viercilinder. Hij tikt daarmee in 10,6 seconden de 100 km/h aan. De topsnelheid is precies 200 km/h. De station is best zuinig: volgens de fabriek verbruikt-ie 6,3 liter benzine per 100 kilometer (1 op 15,9). Voor lpg zal het verbruik iets hoger liggen, naar verwachting ongeveer 7,1 liter per 100 kilometer (1 op 14,1).

De 207 zit goed in de spullen. Hij is onder andere uitgerust met airconditioning, parkeersensoren (achter), cruisecontrol en een bluetoothradio. Vanbinnen zie je dat het interieur al een tijdje meegaat, maar het ziet er best oké uit. Van buiten valt direct het panoramadak op. Het exterieur ziet er nog net uit, de koplampen zijn wel wat vergeeld.

De 207 moet bijna opnieuw gekeurd worden; de apk loopt namelijk af op 6 november. Durf jij het wel aan? De Peugeot staat te koop in Geldermalsen in het westen van Gelderland.

Suzuki Swift €999

Last but not least: de Suzuki Swift. Deze zwarte Swift komt uit 2007 en heeft 305.419 kilometer gelopen. De Swift was als benzineauto al goedkoop om te rijden, maar de toenmalige eigenaar heeft er toch voor gekozen om een lpg G3-installatie in te bouwen. Door die installatie in combinatie met het lage gewicht betaal je tussen de 151 en 162 euro wegenbelasting per kwartaal.

De Swift heeft een 1,3 liter-viercilinder in het vooronder liggen. Met dat blok ga je in precies 11 seconden naar de honderd. De topsnelheid bedraagt 175 km/h. Op benzine is de Swift zuinig: hij verbruikt 6,2 liter per 100 kilometer (1 op 16,1). Op lpg gaat het naar schatting om 7,0 liter per 100 kilometer (1 op 14,3).

Het interieur van de Swift is niet frivool en er zit weinig in of op. Wat er wel op zit is cruisecontrol; prettig voor op de snelweg. Van buiten is de kilometerstand niet echt af te zien. Rechtsvoor lijkt er wel een flinke deuk in het spatbord te zitten, maar het is lastig te beoordelen op basis van de foto’s.

De Suzuki Swift heeft nog een geldige apk tot 21 juni 2026. Zie jij jezelf wel rijden in deze Japanner? Dan kun je terecht in het Twentse Wierden.