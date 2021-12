Tien auto's getipt als beste beleggingsobjecten

Hagerty staat wereldwijd bekend om zijn accurate analyses van de klassiekermarkt. Het bedrijf houdt statistieken bij van verkoopprijzen van honderden klassieke automodellen. Daarop is het prijsverloop per model goed weergegeven. Een keer per jaar wagen ze zich ook aan een voorspelling van welke klassiekers de komende jaren de grootste kans hebben op een waardestijging. Dat moment is nu weer gekomen.

De minst verrassende modellen op de lijst zijn de Ferrari 246 Dino uit de jaren 1969-1974 en de Pontiac GTO uit 1966 en 1967. Beide auto’s zijn nu al bijna niet meer te koop onder de €90.000 wanneer ze in uitstekende staat verkeren. Een Dino kost zelfs al snel meer dan €300.000. Er staan echter ook best betaalbare auto's op. De Suzuki Samurai die van 1985 tot 1995 op de markt was bijvoorbeeld, die in Nederland al te koop is vanaf een paar duizend euro. Het model steeg in 2021 al vijf procent in waarde, maar de verwachting is dat dit percentage de komende jaren nog verder stijgt. Ook de Land Rover Defender uit de jaren 1983-1997 staat op de lijst. Voor zo eentje betaal je nu in veel gevallen nog minder dan €10.000.

Top 10 getipte modellen

Ferrari 246 Dino 1969-74

Pontiac GTO 1966-67

Porsche 968 1992-95

Land Rover Defender 1983-97

Mazda RX-7 1979-85

Mercedes-Benz 230SL 1963-67

Volvo 245 1975-93

Cadillac DeVille 1965-70

Suzuki Samurai 1985-95

Tesla Roadster 2008-12

Overigens hadden we deze week nog een Porsche 968 te gast in 'op de rollenbank'. Die video zie je hier.