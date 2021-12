Mazda RX-7 (1983) - Liefhebber gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De Mazda RX-7 is om verschillende redenen bijzonder. Allereerst het uiterlijk: ook al is de eerste generatie de 40 jaar al gepasseerd, het ziet er nog altijd speciaal uit. Zeker een FB, zoals deze, is ondanks zijn leeftijd nog best een frisse verschijning. In het interieur verraadt-ie zijn leeftijd wat meer. Dat geldt in ieder geval voor dit exemplaar, waarin de kleurstelling toch wel behoorlijk gedateerd is. Maar goed, we zullen niet zeuren, dit exemplaar is immers ook al 38 jaar oud. Op het lijnenspel van de carrosserie is weinig aan te merken, dat was in zijn tijd bijzonder flitsend te noemen. Vooral de klapkoplampen en de bijzonder grote achterruit waren het toen helemaal.

Een Mazda met de lettercombinatie 'RX' herbergt echter onder de koets altijd iets dat zo mogelijk nog specialer is: een wankelmotor. Daarmee had de RX-7 op een betrekkelijk kleine motorinhoud en laag motorgewicht een heel behoorlijk vermogen. In deze RX-7 ligt een 1.1 die 115 pk genereert, genoeg om in 8,8 seconden van 0 naar 100 km/h te sprinten en door te trekken tot 210 km/h. Daarmee was de RX-7 in zijn tijd echt een bijzonder vlotte auto. In 1983, het jaar waarin het getoonde exemplaar van de band liep, schroefde Mazda voor de thuismarkt ook nog een turbo op dat blok, waarmee het vermogen zelfs op 165 pk uitkwam.

Hoewel het een indrukwekkend stukje techniek was, had het ook zeker zijn nadelen. De wankelmotor bleek niet heel duurzaam tenzij strikt onderhouden en ook lag het brandstofverbruik behoorlijk hoog vergeleken met conventionelere verbrandingsmotoren. Het weerhield Mazda er niet van om er tot in de tweede helft van de jaren 90 (toen al met de derde generatie RX-7) mee door te gaan en er deze eeuw met de RX-8 zelfs nog een vervolg aan te geven.

Terug naar de Mazda RX-7 die we hier voor ons hebben. Dit exemplaar is in Noord-Amerika geleverd en in 1987 naar Nederland gehaald. Sindsdien heeft-ie minstens drie eigenaren versleten, waarvan eentje de auto van 2001 tot 2020 in bezit had. Dat de RX-7 zo lang bij één eigenaar is gebleven, spreekt in zijn voordeel. Dat geldt ook voor de kilometerstand van nog net geen ton. We zijn er vanwege de kleur niet helemaal zeker van dat de deurbekleding in het interieur origineel is, maar verder lijkt de Japanner er bij te staan zoals het hoort.

En dan nu de vraag der vragen: wat moet dat nog kosten? Nou, net geen €13.000. Dat is een fors bedrag, al is het een bijzonder ding. Het is goed om te weten dat de RX-7 waarschijnlijk snel in waarde gaat stijgen. Dat is althans wel de overtuiging van Hagerty, dat deze generatie RX-7 ziet als één van de tien beste auto's om als beleggingsobject aan te schaffen.