Het is deze maand 30 jaar geleden dat de eerste Kia in Nederland wiel aan de wal zette. De witte Sephia rolt hier in de Europoort van het schip en dat was dan ook de eerste Kia in de Nederlandse prijslijsten. Vanaf september 1993 stond de kleine sedan in de showrooms.

Slechts weinigen konden bevroeden dat die pretentieloze, typische Aziatische sedan de voorbode was van het huidige succes. Op bijgaande foto is de eerste Kia te zien die wiel op Nederlandse bodem heeft gezet. Het kiekje van de witte Sephia, die hier behoedzaam uit het ruim van de boot wordt gereden, is opgediept uit de archieven van de Nederlandse importeur. Achter het stuur zit Bas Plesman, destijds directeur van Kia Motors Nederland BV. Dat importbedrijf was in 1993 haast even vers als de auto in kwestie en ook het resultaat van een goede handelsgeest. Moedermaatschappij A.R.M., dat ook de importbedrijven van Lada en Saab beheerde, was juist het importeurschap van Lancia (Lanim BV) kwijtgeraakt; de Italianen wilden dit merk onderbrengen bij de importeur van Fiat en Alfa Romeo. Als alternatief vond Plesman het Koreaanse Kia, dat toen al een halve eeuw bestond en dat na een periode van voornamelijk ­licentiebouw dolgraag eigen ­modellen wilde exporteren.

Kia Sephia had motor Mazda 323

De Sephia mocht de aftrap geven. Onderhuids leende de compacte sedan van de Mazda 323 diens pittige 1.6-motor en dat combineerde hij met een luxueuze uitrusting, een netjes afgewerkt interieur en exterieur en een weggedrag dat er heel goed mee door kon. Het prijsniveau was aantrekkelijk, wat heeft bijgedragen aan een vlotte acceptatie door het publiek. Dat was op zijn beurt bovendien al vertrouwd geraakt met Hyundai, dat uit datzelfde verre Korea kwam.

De Sephia kreeg al snel gezelschap van de handzame terreinwagen Sportage en de in licentie gebouwde Pride (Mazda 121). Daarna was het hek van de dam en kwam er een enorme stroom ­modellen op gang, met soms wonderlijke namen: Clarus, ­Shuma, Besta, Carens, Joice, Cerato, Mentor, Magentis, Pregio, Carnival, Sorento, Soul en Venga. Dan hebben we de vele actuele modelseries niet eens allemaal genoemd, terwijl een aantal daarvan, zoals de verschillende generaties Picanto, Rio en Ceed, in grote mate hebben getekend voor de groei van het merk in ­Nederland. Plesman en de zijnen hadden het destijds heel goed gezien met dat gekke, nieuwe Kia, dat in rap tempo een speler van formaat is geworden.

Hoe het sinds die tijd met Kia gegaan, is beschreven we eerder al in dit artikel.