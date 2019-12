Dit was 2019: Blik to the Future

'Blik to the Future' is de glazen bol van onze visionaire kunstenaars die, op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen, vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

Met de kerstboom opgetuigd en de oliebollen in het vet is het steevast weer tijd om terug te kijken op het afgelopen jaar! We lossen het startschot van de artikelen waarin we terugblikken met een reeks artikelen waarbij we juist vooruit kijken! Dit zijn de meest gelezen edities van onze rubriek Blik to the Future.

Het afgelopen jaar was het weer vaak raak. Met een stapel spionagebeelden onder de arm ging de illustrator volle bak aan de slag om ons een reële vooruitblik te geven op wat ons de komende tijd te wachten staat. De ene blik was dit jaar iets verder vooruit dan de ander, want sommige auto’s die we eerder dit jaar nog behandelden, zijn richting de feestdagen officieel onthuld, zoals de Toyota Yaris en de nieuwe Opel Corsa. Maar men klikte ook massaal op artikelen waarin auto's voorkwamen die we nog niet kennen, zoals bijvoorbeeld de Alfa Romeo Tonale en de Fiat Centoventi.

Deze vijf auto’s zijn dit jaar het populairst in de rubriek Blik to the Future!

Nummer 5: Skoda iV

Op de valreep weet deze elektrische Skoda de top 5 binnen te dringen, want het artikel is nog maar een kleine twee weken oud. We namen de Vision iV voor ons en ontdeden de concept-car van zijn futuristische opsmuk. Het resultaat: de productieklare variant van de Skoda iV.

Nummer 4: Volkswagen ID.3

Net na de zomer waren alle ogen op Volkswagen gericht tijdens de onthulling van de ID.3. Eerder dit jaar stuurden de Wolfsburgers echter al een prototype de weg op die in een extreem kleurrijke wrap was gehuld. Dat gaf ons de mogelijkheid om de ID.3 alvast te laten tekenen. Het resultaat mag er wezen, want zoek de verschillen!

Nummer 3: Opel Mokka X

Kijk, deze auto kennen we nog niét, want de volgende Opel Mokka X laat nog even op zich wachten. Als basis nemen we de GT X Experimental-concept: het prototype van een nieuwe compacte SUV. In één klap staan hier overigens twee auto’s, want van de Mokka verschijnt net zoals van de Corsa ook een geheel elektrische variant.

Nummer 2: Peugeot 308

Ook de nieuwe Peugeot 308 is nog niet voorgesteld. Er is zelfs nog geen gecamoufleerd prototype gespot, maar na de onthullingen van de 508 en 208 kunnen we ons al wel een beeld vormen van de nieuwe compacte middenklasser. Aan de voorkant tekent Peugeot daar ook nu de inmiddels overbekende ‘slagtanden’.

Nummer 1: Volkswagen Golf

Hoe kan het ook anders: het artikel waarin we vooruitblikken op de nieuwe Golf is het meest gelezen. Zoals andere lijsten ook laten zien, ging de Golf dit jaar door het dak. Zonder precieze cijfers weg te geven, staat de Golf qua kijkcijfers veruit bovenaan. De op een na populairste auto, de Peugeot dus, trok slechts de helft van het aantal bezoekers! Met recht dus een winnaar in deze categorie, die achtste Golf.