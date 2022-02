Tesla 'Model 2' - Blik to the Future

'Blik to the Future' is de glazen bol van onze visionaire kunstenaars die, op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen, vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

De Tesla Model 3 is niet weg te denken uit het straatbeeld. Het was vorig jaar met afstand de best verkochte EV van Europa en in Nederland zijn er sinds 2019 ruim 40.000 op kenteken gezet. Dat smaakt naar meer. Tesla komt op den duur met een goedkopere EV, AutoWeek blikt alvast vooruit.

Als goeroe van het merk is Elon Musk de man van de grote dromen en gedurfde beloftes. Als een ware mad scientist van de 21e eeuw smelt hij zijn visie om tot tastbare producten. Sceptici zetten geregeld vraagtekens bij zijn uitspraken en ideeën, maar niettemin vliegen de SpaceX-raketten inmiddels over en weer en een straatbeeld zonder Tesla’s is met name in de Verenigde Staten en West-Europa bijna niet meer voor te stellen. Hoewel je in het product­­­port­folio van Musk ook vlammenwerpers vindt en hij een nieuwe Roadster met raketmotoren belooft, ontbreekt het de excentrieke topman zeker niet aan realiteitszin. Tijdens een groot Tesla-evenement (Battery Day) in september 2020 werd de komst van een nieuwe Tesla aangekondigd. Dat model moet een stevige stap onder de Model 3 komen te staan.

Gezien het succes van met name de Model 3 en het feit dat het merk met de zogenoemde Tesla-experience een enorme doelgroep bereikt, zijn de verwachtingen van de opstapel staande instapper hooggespannen. Het ontwerp van de blauwe baby-Tesla die je op deze computertekeningen ziet, komt niet uit de lucht vallen. Tesla deelde al eens een digitale schets van het nieuwe volumemodel en daarmee werd direct duidelijk dat het een hatchback wordt met een hoge bilpartij, een sterk aflopende daklijn en een typisch Tesla-neusje. Die sterk aflopende daklijn is voor wie geregeld met meer dan alleen een bijrijder op pad is geen fantastisch nieuws, maar het levert de nieuwe compacte Tesla op aerodynamisch vlak ongetwijfeld winst op. Dat is gunstig voor het rijbereik. Wat je van de actieradius van de officieel nog naamloze nieuwe Tesla moet verwachten? Reken op diverse motoren en meer dan één formaat accupakket, maar kijk niet gek op als de basisversie het al tot zo’n 400 kilometer schopt. Tesla kennende wordt de elektrische longinhoud onder meer gecombineerd met elektromotoren die voor indrukwekkende acceleratietijden zorgen, maar het ligt niet voor de hand dat daar de nadruk op ligt.

Made in China

Musk geeft voor het basismodel een indicatieprijs op van $ 25.000, omgerekend een kleine 22 mille. Een dergelijke vanafprijs kun je uiteraard op je buik schrijven. De Model 3 werd immers eerder aangekondigd als de ‘$ 35.000-Tesla’, maar de vanafprijs van dat model heeft in Nederland altijd tussen de €45.000 en €50.000 geschommeld. Daar komt bij dat Tesla niet van plan lijkt te zijn om ernstig te beknibbelen op zijn goedkoopste model. De baby-Tesla wordt namelijk gewoon volgestopt met soft- en hardware die autonoom rijden mogelijk moet maken en een actieradius van 400 kilometer wringt zelfs Musk niet uit een piepkleine accu. Nee, Tesla tracht de misschien wel Model 2 te dopen hatchback kostentechnisch aantrekkelijk te maken door de auto in zijn Gigafactory in het Chinese Shanghai te produceren. Die fabriek spuugt ook al grote aantallen voor de Europese markt bestemde Models 3 uit, dus van Chinese Tesla’s kijken we al lang niet meer op. De gewilde Model Y komt, tot de nieuwe fabriek in Berlijn klaar is, trouwens eveneens uit China.

Instapper

De vraag rijst of het nieuwe, kleinere en vooral goedkopere broertje van de Model 3 in 2023 daadwerkelijk realiteit wordt en of hij straks echt op elke straathoek als nieuwe elektrische allemansvriend staat. Welnu, Musk heeft ons gekkere dingen beloofd. Of de kleine Tesla daadwerkelijk de Opel Kadett van deze eeuw wordt, hangt onder meer af van het prijskaartje. We mikken op een vanafprijs van boven de 30 mille en dat is geen kinderachtig bedrag. Het zou van de ‘Model 2’ in ieder geval een geduchte tegenstander maken van de Volkswagen ID3. De concurrenten zitten beslist niet stil, dus er is voor Tesla werk aan de winkel.

Vlak na het ter perse gaan van AutoWeek nummer 3, waarin dit verhaal verscheen, werd bekend dat de compacte Tesla voorlopig nog wel even op zich laat wachten.