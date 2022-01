Renault Austral - Blik to the Future

'Blik to the Future' is de glazen bol van onze visionaire kunstenaars die, op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen, vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

Renaults alliantiegenoot Nissan gooit al sinds 2006 hoge ogen met de Qashqai en dus waren de verwachtingen hooggespannen toen er in 2015 een Renault-broertje kwam in de vorm van de Kadjar. Hoewel de Kadjar het in de jaren die volgden internationaal niet slecht deed, bleven de verkoopcijfers – zeker in Nederland – achter bij die van de Qashqai. In het beste jaar, 2016, rolden er net geen 4.000 Kadjars uit de showroom. Daarna zakte het snel in, terwijl de Qashqai jarenlang goed bleef voor rond de 6.000 stuks, met uit­­schieters boven de 7.000. Begin vorig jaar verscheen de derde generatie Qashqai en op diens basis werkt Renault nu aan een auto die het verschil recht moet gaan zetten.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen en dat vraagt volgens de Fransen ook om een nieuwe naam. De naam Austral moet de SUV meer ‘internationale allure’ geven. Leuk en aardig, maar er zijn belangrijker zaken waarmee de Austral de Kadjar moet doen vergeten. Om te beginnen met het uiterlijk. De Austral volgt keurig de nu geldende ontwerptaal van Renault en wordt duidelijk een grote broer van de vorig jaar gepresenteerde Mégane E-Tech Electric. Zo zijn onder meer de scherp gelijnde ledkoplampen met de kenmerkende ‘boemerang’-vorm visueel aan elkaar verbonden via een chroomstrip, enkel onderbroken door het nieuwe logo van Renault. Aan de achterzijde zorgt een eveneens door het logo onderbroken ledstrip voor een ‘brug’ tussen de lichtunits. De Austral wordt in zijn geheel bovendien wat minder afgerond van vorm dan de Kadjar, wat hem een serieuzer voorkomen moet geven. Forsere kunststof sier­delen in de bumpers en langs de flanken zorgen voor een wat stoerder voorkomen.

Conventioneel

Het is uiteraard een smaakkwestie of de Austral een beter te pruimen koetswerk heeft dan zijn voorganger, maar de techniek doet in ieder geval ook een duit in het zakje. Aangezien de Austral met de CMF-C-basis een technische evenknie wordt van de jongste Qashqai, komt er voortaan ook elektrificatie aan te pas. De Kadjar moest het nog met alleen conventionele benzine- en diesel­motoren stellen. Reken in ieder geval op de komst van een 1.2 mild-hybride (48V) en een 1.3 mild-hybride (12V) en ook komt er een volwaardige hybride variant. Mogelijk zelfs een plug-in hybride. Dan wordt het waarschijnlijk een E-Tech-plug-in systeem, zoals kleine broer Captur heeft, waarbij een 1.6 benzinemotor wordt gecombineerd met een elektromotor. Mogelijk verschijnt er eveneens een vierwielaangedreven Austral. Die optie is er bij de Qashqai immers ook, bij de 158 pk sterke mild-hybride 1.3 DIG-T. Volledig elektrische aandrijving met een benzinemotor als ‘generator’, wat Nissan ‘e-Power’ noemt, blijft mogelijk wel voorbehouden aan de Qashqai. Daarmee kan Nissan dan exclusief de blits blijven maken. Overigens is er nog een belangrijk verschil tussen de Austral en de Qashqai, namelijk het formaat. De Kadjar was al wat groter dan de Qashqai van de vorige generatie, en de Austral is ook weer net een slagje groter dan de huidige Qashqai. Met 4,51 meter is hij 8 centimeter langer dan de Qashqai en 2 centimeter langer dan de Kadjar. Een flinke jongen dus.

Ariya

Een puur elektrische Austral hoef je overigens niet te verwachten. Want de Austral krijgt op den duur gezelschap van een andere nieuwe SUV van Renault die op het CMF-EV-platform rust. Een volledig elektrische nieuwkomer die je als Renaults equivalent van de Nissan Ariya kunt beschouwen. Zo blijft de keuze reuze bij Renault en kan de conventioneler ingestelde klant bij de Austral terecht, en degene die liever volledig elektrisch rijdt kan voor de (waarschijnlijk nog iets forsere) broer gaan. Voorlopig is het nog even nagelbijten voor wie vol spanning op de Austral wacht. Ergens in het komende voorjaar trekt Renault het doek van de Austral. Logischerwijs volgt een marktintroductie dan pas in de tweede helft van 2022. Zijn elektrische broer verwachten we volgend jaar pas.