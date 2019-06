Blik to the Future: Volkswagen ID.3

'Blik to the Future' is de glazen bol van onze visionaire kunstenaars die, op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen, vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

Een dag na het openen van de orderboeken voor Volkswagens eerste model van de nieuwe ID-familie, stond het aantal inschrijvingen al op 10.000 stuks. Maar hoe ziet die ID.3 die enthousiastelingen nu al besteld hebben, er eigenlijk uit? Dat kunnen we dankzij onze illustrator al laten zien. Dit is de Volkswagen ID.3 die in de zomer van 2020 aan de eerste klanten wordt uitgeleverd.

De ID.3 staat op het modulaire elektrische platform van de VW Groep, en doordat de accu’s in de bodem zitten, is er aan boord van de auto veel ruimte. De eerste 30.000 geproduceerde ID.3’s – de productie start eind dit jaar in Zwickau waar eens de Trabant van de band liep – zijn altijd een 1St Edition. Die versie beschikt over het middelste accupakket uit de reeks met een capaciteit van 58 kWh en een WLTP-bereik van 420 kilometer. Dit wordt volgens Volkswagen het populairste pakket. Direct erna worden ook versies met een capaciteit van 45 kWh en 77 kWh leverbaar; de eerste komt 330 kilometer ver, de krachtigste zelfs 550 kilometer. De ID.3 is 4,25 meter lang, de overhang voor en achter is kort, de voorklep is al net zo kort en de steil afgesneden achterzijde is voorzien van een dakspoiler. De bagageruimte zal ruwweg even groot zijn als die van de Golf en zodoende een inhoud van 380 tot 1.270 liter hebben. Maar aan boord is het veel ruimer dan in die C-segmenter. VW belooft de ruimte van een Passat.

De auto staat op 20-inch wielen. Het platform Modulare Elektrobaukasten (MEB), dat de basis zal vormen voor alle elektroauto’s van het concern en dat de auto’s zo relatief betaalbaar maakt, maakt montage van wielen in de maat 18 tot 21 inch mogelijk. De ID.3 is iets hoger dan een Golf, maar net zo breed. Toch heeft hij een indrukwekkend lage cw-waarde van 0,27.

Rechtsachter zit de laadaansluiting voor CCS met een laadvermogen van maximaal 125 kW. Dat betekent dat je, afhankelijk van de maat van het accupakket, 30 tot 45 minuten bezig bent om het pakket voor 80 procent op te laden. Driefaselading kan de auto aan en het MEB-platform is ook voorbereid op draadloos inductie-laden. Updates gedurende het leven van de auto zijn niet alleen verkrijgbaar via de dealer. Op termijn komen ook zogenaamde 'over the air'-updates beschikbaar, iets wat Tesla al doet, maar Volkswagen is op dat gebied nog wat terughoudend: “Wij zijn geen start-up en moeten rekening houden met een bepaalde aansprakelijkheid”, zei Jürgen Stackmann, lid van de raad van bestuur van Volkswagen daarover bij het evenement waarop meer over de ID.3 bekendgemaakt werd. Overigens is nog steeds niet alles vrijgegeven omtrent die auto. Dat gebeurt pas wanneer de auto zijn publieksdebuut maakt op de IAA in Frankfurt, die in september dit jaar het podium zal vormen voor wat Volkswagen zelf het derde grote hoofdstuk in de geschiedenis van het merk noemt, namelijk na de Kever en de Golf.

125 kW

De elektromotor levert een vermogen van 125 kW; dat is 170 pk. De auto krijgt niet zoals de Hyundai Kona Electric flippers bij het stuur, waarmee je de mate van regenereren kunt aanpassen. Wel krijgt de ID.3 een zogenaamde B-stand, waarin bij het liften van het ‘gaspedaal’ de auto fors vertraagt. Deze stand zal het best tot zijn recht komen in stadsverkeer. De 1St Edition kost iets minder dan €40.000, Nederlandse kopers krijgen 6 jaar gratis onderhoud, op de slijtagedelen na; Duitse kopers krijgen een jaar gratis laden tot 2.000 kWh. Op het accupakket zit 8 jaar garantie. Elektrisch rijden met minder actieradius begint bij €30.000 met de 45 kWh-versie. Volkswagen zegt ook de variant die 550 kilometer ver komt onder de €50.000 te houden. Overigens kunnen de duizenden mensen die al een aanbetaling van €1.000 hebben gedaan, er tot na de IAA nog onderuit.