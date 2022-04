Volvo Embla - Blik to the Future

'Blik to the Future' is de glazen bol van onze visionaire kunstenaars die, op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen, vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

Volvo heeft net als vrijwel elk ander merk grootse elektrificatieplannen en wil in 2030 alleen nog maar EV’s aanbieden. Dat betekent dat er werk aan de winkel is, want de Zweden moeten het vooralsnog doen met de XC40 en de daaraan gelieerde C40. De hierboven omschreven ‘revolutie’ is er stiekem al wel een beetje, want in het kader van de EV-toekomst richtte Volvo zustermerk Polestar op.

Ook onder de eigen merknaam gaat er een heleboel veranderen bij Volvo. Dat beperkt zich niet tot de aandrijflijnen. Zo kondigde CEO Samuelsson al aan dat nieuwe Volvo-modellen geen letter-cijfercombinatie krijgen, maar een naam. Dat is bijzonder, want afgezien van de Amazon en de Duett heeft Volvo dat niet eerder gedaan. Voor de eerste auto uit deze reeks, een EV met het formaat van de grote XC90, gaat de naam Embla rond. Die zou al zijn vastgelegd en verwijst naar de eerste vrouw in de Noorse mythologie, vergelijkbaar met ‘onze’ Eva. Veel passender kan de naam van het eerste model van een nieuw hoofdstuk in de merkgeschiedenis niet zijn.

SPA2

De Embla, die overigens in de Verenigde Staten van de productieband gaat rollen, wordt de eerste Volvo op het nieuwe SPA2-platform. Dat biedt mogelijkheden, zoals korte overhangen, vlakke vloeren en het maximaliseren van interieurruimte. Hoe dat er in de praktijk uit komt te zien, weten we al een beetje dankzij de Recharge Concept uit juni 2021. De Volvo Embla is de productieversie van die auto en er is ogenschijnlijk niet eens zo heel veel nodig om hem productierijp te maken.

Met dikkere raamstijlen, wat kleinere wielen, normale achterportieren en de toevoeging van wat praktische details krijgen we al een heel aardig beeld. Dat laat een nogal eigenwijze verschijning zien, met een unieke vorm. De Embla is in vergelijking met een XC90 lang en laag, maar uiteraard nog steeds hoger dan een reguliere stationwagon. De overhangen zijn voor én achter heel kort, met een werkelijk enorme wielbasis als gevolg. Bovendien is de neus, die immers geen verbrandingsmotoren hoeft te herbergen, vrij kort. Samen zorgt dat voor een enorme bak binnenruimte, ongetwijfeld te verdelen over drie zitrijen en een bagageruimte. Wat daarbij ook helpt, is dat de achterzijde van de auto vrijwel verticaal is. Precies, net als bij de door velen zo beminde Volvo-estates uit het verleden. Het design van de Embla is een evolutie van de tekenstijl die Volvo in 2014 introduceerde met de XC90, die sindsdien in feite de blauwdruk is voor alle modellen van het merk. De strakke lijnen, de inkepingen boven de wielkastranden en de ‘Thorhamer’-koplampen keren terug, maar we zien ook iets meer scherpte terug in de koets.

Bovendien introduceert Volvo met de Embla een meer definitieve variant van het grille-loze front. Bij de elektrische XC40 en de C40 is de grille simpelweg afgesloten, maar bij de Embla ontbreekt hij helemaal. In plaats daarvan krijgt de bekende Volvo-diagonaal een plaats op een speciaal daarvoor bestemd vlak in de bumper.

Efficiënter

Ook het interieur wijkt stevig af van wat we nu van Volvo kennen. Het wordt erg strak en opgeruimd, op het minimalistische af. Wel houdt Volvo vast aan de opstelling met een verticaal touchscreen, dat echter flink zal groeien. Wat ook blijft, is de samenwerking met Google. Het infotainmentsysteem zal net als bij de huidige modellen gebaseerd zijn op Android Automotive, maar dan aangepast aan de Volvo-stijl. Daarmee moet een naadloze samenwerking met je smartphone vrij eenvoudig te realiseren zijn.

Tesla Model X-concurrent

Behalve het SPA2-platform is er nog weinig bekend over de techniek van deze Tesla Model X-concurrent. Wel geeft Volvo al wat interessante aanwijzingen. Zo willen de Zweden in de komende jaren de accu’s veel efficiënter gaan maken. Daarbij gaat het niet alleen over stroomverbruik, maar ook over de verhouding tussen de omvang van het batterijpakket en de capaciteit in kWh. De elektrische Volvo’s van de toekomst, waarvan deze Embla de eerste is, moeten veel verder komen op een lading stroom, relatief efficiënter zijn en bovendien sneller kunnen opladen. Dat kan geen kwaad, want met name op het gebied van efficiëntie is er nog veel te winnen bij de elektrische modellen uit Zweden.

Veel geduld hoeven we niet meer te hebben, want Volvo wil zijn elektrische vlaggenschip nog dit jaar onthullen. Dat betekent nog niet het einde van de XC90, want die uiterst lang houdbare SUV blijft – wellicht in een enigszins aangepaste vorm – nog een paar jaar in productie naast deze nieuwkomer.