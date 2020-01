Dit was 2019: artikelen met de meeste reacties

We hebben Volkswagen-liefhebbers en het anti-VAG-kamp, de Tesla-lovers en de Tesla-haters, EV-rijders tegen trouwe petrolheads: vaak willen die elkaar nog wel eens van achter het toetsenbord in de haren vliegen. Het resultaat is een soms eindeloze lijst met discussies, waarbij op het eind eigenlijk wordt vergeten waarmee de discussiereeks is begonnen. Je mag best weten dat wij soms onze ogen uitkijken. Slecht nieuws voor de trouwe reaguurders: het record van vorig jaar (584 reacties) is dit jaar niet overtroffen. Volgend jaar beter?

Nummer 5: Breaking: Amsterdam wil benzine- en dieselauto’s in 2030 verbieden

Oei, dit nieuws schoot bij sommige lezers behoorlijk in het verkeerde keelgat. Waar de één wel begrip kon tonen voor het besluit ging de ander er met een gestrekt been in.

Score: 398 reacties.

Nummer 4: Rijbereik elektrische auto in winter tot 50 procent lager

Een artikel dat natuurlijk voer is voor de trouwe petrolhead: de elektrische auto op zijn zwakste punt kunnen bekritiseren. Zoals nu blijkt, gebeurde dat dan ook met volle teugen.

Score: 407 reacties.

Nummer 3: Activisten Greenpeace beklimmen auto’s op de IAA in Frankfurt

Over het algemeen gezien konden de activisten maar op weinig steun rekenen van de AutoWeek-lezer. Een reactie met vrijwel de meeste ‘plusjes’: “Eruit trappen dat tuig. Vernieling van andermans eigendommen is nooit goed te praten.” Greenpeace wist in elk geval de aandacht te trekken, gezien het grote aantal reacties.

Score: 410 reacties.

Nummer 2: BMW 330i - Tesla Model 3 Long Range - Dubbeltest

Vers van de pers werd de Model 3 begin dit jaar door Jan en Marco tegen een 3-serie gezet. Een unieke test, want voor het eerst testten we een elektrische auto tegen een concurrent op benzine. De gemiddelde reageerder raakte in blinde paniek en tikte erop los.

Score: 538 reacties.

Nummer 1: Tesla Model 3 Performance - Rijimpressie

De Tesla Model 3 kon begin dit jaar een warm welkom verwachten. Als eerste van Nederland kregen wij de sleutel (pas) in onze handen gedrukt en maakte Roy deze eerste impressie. Nederland was massaal benieuwd en liet daarna gelijk ‘even’ weten wat het vond, want naast het feit dat de video op de website als beste werd bekeken, krijgt hij ook de meeste reacties van 2019. Chapeau mensen, chapeau!

Score: 542 reacties.