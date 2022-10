Met de Ioniq 5 zette Hyundai wederom een stap op het gebied van elektrisch rijden. De bijzondere EV concurreert in een hogere klasse dan de succesvolle Kona Electric en is onder meer een uitdager van de Tesla Model 3. In deze duurtest-update laten we twee collega’s aan het woord die dagelijks in juist die twee modellen rijden. Wat vinden zij van de Ioniq 5?

Als Manager Online is IT’er Jan Renting verantwoordelijk voor de techniek achter de website van AutoWeek. Met zijn Tesla Model 3 Long Range AWD reed hij in drie jaar tijd 50.000 kilometer. “Op papier lijkt de Ioniq 5 AWD goed vergelijkbaar, maar onderweg blijkt hij toch heel anders van karakter. De Tesla is sportief, stug en – als je wilt – misselijk­makend snel.” Het duurde even voordat de Ioniq Jan wist te raken. “De Hyundai is allesbehalve sportief, maar juist volledig gericht op comfort. Snel is hij ook, maar minder explosief dan de Tesla. Ik heb de Model 3 nooit als rumoerig ervaren, maar de Ioniq 5 is pas écht stil, alsof je zweeft boven de weg. Voorin zit je vrij hoog en zeer ontspannen. Ten opzichte van de Tesla hebben de achterpassagiers meer ruimte. Groot vanbuiten is hij ook. Geparkeerd op mijn oprit valt pas op hoe fors de auto is, hij is zelfs nog een stukje breder dan de Tesla.”

Naast welke auto je de Hyundai iOniq 5 ook parkeert, hij is opvallend groot.

Ruimte interieur valt tegen

Dat schept verwachtingen voor het totale ruimteaanbod, maar dat vindt Jan tegen­vallen. “Zeker de bagageruimte stelt teleur. Die is wel lang, maar niet hoog. En de frunk kun je amper als zodanig betitelen. In de Tesla past gemakkelijk een gezin plus vakantiebagage voor drie weken, in de Hyundai wordt dat een uitdaging. Maar waar ik als Tesla-rijder pas echt aan moet wennen, is de aan- en uitknop! De deur ontgrendelen en de auto starten, dat is een concept dat bij de Tesla is geëlimineerd: daar stap je gedachteloos in en rijd je weg. Dat is voor mij het grote verschil tussen beide auto’s. De Hyundai is duidelijk opgezet door een autofabrikant met een lange staat van dienst, die qua bediening deels vasthoudt aan oude concepten. De Tesla is helemaal omgekeerd opgezet, meer vanuit de gebruiker.”

Tesla Model 3 veel zuiniger dan Hyundai iOniq 5

Het verbruik van de Hyundai viel Jan niet mee. “Met eenderde binnenwegen en tweederde snelwegen kwam het verbruik uit op 20,4 kWh/100km. Met de Model 3 kom ik onder vergelijkbare omstandig­heden en bij zomerse temperaturen bijna nooit boven de 16 kWh/100km.” Zou de IT’er de overstap maken? “Het sportieve karakter en de innovatieve ideeën van de Tesla spreken me meer aan, dus ik blijf de Amerikaan trouw. Maar ik kan heel goed snappen dat de Hyundai veel mensen zal aanspreken. Het is absoluut een zeer prettige en vooral relaxte auto.”

Vanuit een Kona

Eind 2020 verruilde redacteur Jeroen Ekeler zijn Citroën Cactus BlueHDi voor een Hyundai Kona Electric 64 kWh. “Destijds was dat de beste en leukste EV tot 45 mille”, herinnert hij zich. “De overstap betekende een kleine teruggang in veercomfort en een iets grotere in uitstraling, maar daar stond een stortvloed aan dagelijkse geneugten tegenover: de verbluffende trekkracht natuurlijk, maar ook een perfecte interface en de prettige stuurflippers waarmee je gedoseerd kunt remmen en zelfs stoppen. Ook wel fijn: de Hyundai is al bijna 20.000 kilometer volstrekt storingsvrij.”

De grote actieradius was een belangrijk aankoopargument. “Na een retourtje Groningen of Antwerpen is er nog een kwart accu over. Wat een vrijheid geeft dat! Nu in de zomer is 14 kWh/100 km op de snelweg normaal. Gemiddeld rijd ik 16,8 kWh, met meer korte dan lange ritten.” Dik tevreden dus, maar toch begon Jeroen zeker drie keer aan een mail naar de leasemaatschappij. “Opeens was daar de Ioniq 5, voor mij met afstand de mooiste en meest intrigerende auto van het moment. Die mail heb ik toch maar niet verstuurd. Voor alleen een mooi jasje ga ik geen contract openbreken.” Toch waren de verwachtingen hooggespannen na het wegrijden in de duurtester. “Die kon alleen maar tegen­vallen, zou je denken, maar dat was zeker niet zo. Het is een zalig ding, een heus vliegend tapijt, dat bovendien kaarsrecht op verre einders afstuift, waar de Kona steeds wat correctie behoeft. Het veer­comfort was de grootste verrassing, zeker gezien de enorme wielen van de testauto. En over uitstraling hoeven we het niet te hebben: fantastisch, ook vanbinnen.”

Niet alles bleek koek en ei. “Nee, hoofd en hart begonnen elkaar steeds gemener in de haren te vliegen. Zo wilde ik maar niet toegeven dat de mooie deurhendels echt vreselijk onhandig zijn. En de deuren zelf zijn veel te groot; je moet oppassen dat ze je geen oplawaai verkopen als je ze openzwaait. En in de stad begon de lome, indirecte besturing te irriteren en uiteindelijk ook het gewicht en het formaat van de auto. En remmen moet vaker per pedaal dan per peddel, dat is een groot manco ten opzichte van de Kona.”

Terug in zijn eigen auto zag Jeroen zijn oorspronkelijke keuze bevestigd. “De Kona is leuker, speelser, lichter, vlotter, slimmer. Het is kiezen tussen een trektocht met een onvermoeibare terriër en een kalme avondwandeling met een te zware labrador.”

De zwarte Hyundai iOniq 5 is een duurtester van AutoWeek.