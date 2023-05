Hyundai Ioniq 5 N heeft schakelflippers en motorgeluid

Later dit jaar presenteert Hyundai de Ioniq 5 N, de absolute topversie. In een uitgebreide teasercampagne laat het merk steeds meer los over de Ioniq 5 N en nu krijgen we twee opmerkelijke details te horen: je kunt schakelen én je hoort nog de brul van een brandstofmotor.

De Ioniq 5 is van zichzelf al een opvallende elektrische auto en je zit ook niet snel om vermogen verlegen, maar dat weerhoudt Hyundai er uiteraard niet van om er een écht knalharde sportversie van uit te brengen. Zoals Kia de zeer sterke GT-versie van zijn EV6 bracht, zo komt zustermerk Hyundai met een N-versie van de Ioniq 5. Een auto die niet alleen sterker zal zijn dan de reeds bekende Ioniqs 5, maar ook qua weggedrag een stap verdergaat. Hyundais N-divisie gaat er niet voor niets prat op dat het zijn auto's op de Nürburgring-Nordschleife ontwikkelt. Hoeveel lol de Ioniq 5 N in de bochten moet kunnen brengen, zagen we onlangs al.

Hij krijgt een heuse driftmodus en het blijft niet bij dat ouderwetse vermaak. In een nieuwe teaservideo zien we dat de Ioniq 5 N schakelflippers krijgt en dat is natuurlijk opmerkelijk bij een EV. Niet alleen simuleert hij schakelmomenten in de aandrijflijn, je hoort ze ook nog eens duidelijk. Hij krijgt namelijk speakers die het geluid van een brandstofmotor laten horen, al zit er ook duidelijk een effectje over het geluid heen. Ongetwijfeld kun je het geluid uitzetten als je het elektrisch rijden omarmt en niet van zulke kunstmatige extra's houdt.

In juli is de onthulling van de Hyundai Ioniq 5 N en dan horen we dus ook meer over hoe het schakelen precies in zijn werk gaat. Tot die tijd zijn er weer wat nieuwe beelden om de voorpret er enigszins in te houden: